Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia

Ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Bill Pulte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA), giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), thay thế bà Tulsi Gabbard dự kiến rời nhiệm sở vào cuối tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia. Ảnh: The Hill

Quyết định bất ngờ trên ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới chính trị Mỹ, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận tại Quốc hội và trong cộng đồng tình báo do ông Pulte không có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực an ninh - tình báo.

Theo thông báo của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, ông Pulte sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Giám đốc FHFA cũng như Chủ tịch hai tổ chức cho vay thế chấp nhà ở lớn là Fannie Mae và Freddie Mac trong thời gian giữ vai trò quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Tân Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), ông Bill Pulte. Ảnh: ABC News

Ở vị trí mới, ông Pulte sẽ phụ trách điều phối hoạt động của toàn bộ cộng đồng tình báo Mỹ, bao gồm 18 cơ quan và tổ chức tình báo liên bang, trong đó có Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett bảo vệ quyết định của Tổng thống Trump, cho rằng ông Pulte là người cẩn trọng, có năng lực quản lý tốt và nhận được sự tin tưởng từ Tổng thống cũng như đội ngũ Nhà Trắng. Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều tại Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ Dân chủ bày tỏ lo ngại khi ông Pulte không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo, đồng thời đặt câu hỏi về tính độc lập của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI). Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng tỏ ra thận trọng, cho rằng năng lực của ông đối với vị trí này vẫn cần được đánh giá thêm.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Pulte là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản và tài chính nhà ở, đồng thời từng nhiều lần kêu gọi điều tra một số chính trị gia Dân chủ. Giới quan sát cho rằng, quyết định của Tổng thống Trump phản ánh sự ưu tiên dành cho các cộng sự thân cận, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về vai trò và tính độc lập của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Theo quy định hiện hành, một quyền giám đốc có thể đảm nhiệm chức vụ tối đa 210 ngày.

Minh Phương