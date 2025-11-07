Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết nhằm ngăn ông Trump tấn công Venezuela

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa ngày 6/11 đã chặn một nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành tấn công Venezuela nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Toàn cảnh Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington D.C. Ảnh:Reuters.

Thượng viện đã bỏ phiếu 51-49, chủ yếu theo đường lối đảng phái, để bác bỏ nghị quyết về quyền tuyên chiến. Chỉ có hai thượng nghị sĩ Cộng hòa cùng bỏ phiếu với phe Dân chủ ủng hộ biện pháp này, cho thấy đảng Cộng hòa tiếp tục đứng về phía ông Trump trong chiến dịch quân sự đang mở rộng ở vùng biển Caribbean, sau hai tháng Mỹ liên tiếp tiến hành các cuộc không kích vào tàu thuyền gần Venezuela khiến hơn 65 người thiệt mạng.

Theo chính quyền Trump, từ đầu tháng 9 đến nay, Mỹ đã thực hiện ít nhất 16 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cho là “vận chuyển ma túy” tại Thái Bình Dương và vùng biển phía nam Caribbean. Tuy nhiên, chiến dịch kéo dài này làm dấy lên lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Venezuela, dẫn đến việc các nghị sĩ lưỡng đảng đưa ra nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump để ngỏ khả năng tấn công trên bộ Venezuela, thậm chí từng nói rằng ông đã “ủy quyền cho CIA tiến hành các chiến dịch bí mật tại nước này.” Sau đó, ông lại phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công, dù Washington vẫn đang tăng cường triển khai máy bay chiến đấu, tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ tại Caribbean.

Hiến pháp Mỹ yêu cầu bất kỳ Tổng thống nào cũng phải có được sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng Thượng viện bác bỏ nỗ lực hạn chế quyền lực quân sự của ông Trump. Trước đó, một nghị quyết khác tìm cách dừng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào tàu thuyền đã bị bác với tỷ lệ 51-48, cũng chỉ có hai thượng nghị sĩ Cộng hòa – Rand Paul và Lisa Murkowski (Alaska) bỏ phiếu ủng hộ.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters