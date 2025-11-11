Thuế cơ sở 8 bảo đảm 100% hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi sang phương pháp kê khai

Chiều 11/11, Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán và phát động chiến dịch 60 ngày cao điểm quyết tâm chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.

Đại diện lãnh đạo Thuế cơ sở 8 giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo chính quyền và các phòng, ban có liên quan của 17 xã và các hộ sản xuất kinh doanh thuộc địa bàn quản lý của Thuế cơ sở 8 đã được tiếp thu các nội dung của đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, Nhà nước chủ trương xóa bỏ thuế khoán và thay đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, quy định lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp.

Người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, Thuế cơ sở 8 đã phát động chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế với thông điệp: “60 ngày hành động, chuyển đổi thực chất, nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thu, đảm bảo công bằng, minh bạch trong chính sách thu, đồng thời tạo điều kiện để hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý của Thuế cơ sở 8 mở rộng quy mô và hội nhập với nền kinh tế số.

Mai Ngọc