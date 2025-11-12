Thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Thực hiện Kế hoạch số 199 ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026, cùng với chỉ tiêu được Bộ Công an phân bổ, năm nay tỉnh Thanh Hóa được giao tuyển chọn 519 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, trong đó 330 chỉ tiêu thực hiện tại Công an tỉnh và 171 chỉ tiêu phục vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân tại xã Ba Đình.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các phường, xã chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ công tác tạo nguồn, tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ tự nguyện đăng ký.

Trên cơ sở tiêu chuẩn, chỉ tiêu được giao, Trưởng Công an cấp xã chủ động tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương rà soát, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, thẩm tra và xác minh lý lịch theo đúng quy định.

Quá trình tuyển chọn được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc “tuyển đúng, tuyển đủ, nâng cao chất lượng”, với mục tiêu lựa chọn được những công dân có phẩm chất, năng lực, sức khỏe tốt để thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

Cùng với đó, Công an các địa phương đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển quân. Đến nay, 166/166 phường, xã trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác sơ tuyển sức khỏe tại cấp cơ sở.

Tại phường Hạc Thành, năm 2026 được giao 10 chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Qua rà soát, hầu hết thanh niên trong diện đều đủ điều kiện, trong đó có 5 người tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Để đạt hiệu quả cao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã thực hiện tốt việc phân loại nguồn, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, quản lý chặt chẽ công dân sau sơ tuyển, bảo đảm sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Tại xã Ba Đình, ngay sau khi có kế hoạch tuyển quân, Công an xã chủ động rà soát thanh niên trong độ tuổi, nắm bắt tư tưởng quần chúng, đồng thời tích cực tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Thiếu tá Lê Văn Sắc, Trưởng Công an xã Ba Đình, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của thanh niên và gia đình, động viên tinh thần tình nguyện nhập ngũ. Đến thời điểm này, xã Ba Đình có 6 thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao".

Theo Thượng tá Lê Viết Vinh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, để chuẩn bị cho ngày giao nhận quân dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026, Công an các cấp đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Sau khi hoàn tất khâu sơ tuyển, Công an cấp xã đã cấp phát quân tư trang, tổ chức tặng quà, động viên tân binh, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của từng công dân trúng tuyển để kịp thời hỗ trợ, thực hiện tốt các chính sách theo quy định.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, nhất là lực lượng Công an cơ sở, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công bằng và đạt chất lượng, tiến độ đề ra.

Hà Mai (CTV)