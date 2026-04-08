Thực hành quyền công tố trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

Thời gian qua, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam (TGTG) và thi hành án hình sự (THAHS) được Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh thực hiện đảm bảo cho những người bị TGTG và THAHS không bị oan sai; các chế độ, quyền lợi được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

VKSND khu vực 13 thuộc VKSND tỉnh vừa tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác TGTG và thi hành án phạt tù tại Phân trại tạm giam Quan Hóa. Qua công tác kiểm sát cho thấy, Phân trại tạm giam Quan Hóa cơ bản đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TGTG và thi hành án phạt tù; hồ sơ quản lý được lập, theo dõi đầy đủ; các chế độ, chính sách đối với người bị TGTG và phạm nhân được đảm bảo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở giam giữ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: vi phạm về bố trí chỗ nằm trong buồng giam giữ xảy ra khi không đảm bảo diện tích tối thiểu; không tổ chức hoạt động bán hàng thiết yếu cho người TGTG; hồ sơ sổ sách chưa ghi rõ cột mục... Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn đã thông qua biên bản, dự thảo kết luận yêu cầu Phân trại tạm giam Quan Hóa rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại mà đoàn đã chỉ ra.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm sát việc TGTG và THAHS, thời gian qua VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã phân công kiểm sát viên kịp thời nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam và cơ quan THAHS nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật trong việc bắt TGTG và THAHS. Trong đó, việc phát hiện vi phạm được tiến hành từ nhiều kênh thông tin khác nhau như qua công tác kiểm sát hằng ngày, hằng tuần, qua đơn, thư khiếu nại, tố cáo... Từ đó, kiểm sát viên tiến hành xử lý thông tin khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra, xét thấy cần thiết phải tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất ngay thì báo cáo lãnh đạo đơn vị quyết định kiểm sát. VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo xử lý giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác TGTG và THAHS.

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh thường xuyên thông báo các nội dung vi phạm của cơ quan quản lý TGTG, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan THAHS, cơ quan được giao một số nhiệm vụ THAHS cho VKSND khu vực tham khảo, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đối tượng bị TGTG tại trại tạm giam để nắm chắc tình hình biến động, kịp thời phát hiện những biểu hiện vi phạm trong quá trình TGTG... VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ hồ sơ miễn, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; phối hợp liên ngành rà soát các bị án, lập danh sách và hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong đó chú trọng đối với những hồ sơ hoãn, tạm đình chỉ đã lâu và nhiều lần. Qua kiểm sát đã yêu cầu cơ quan THAHS áp giải, bắt đi thi hành đối với những trường hợp hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã hết hiệu lực hoặc không đúng quy định. Đồng thời phối hợp cùng cơ quan THAHS tăng cường quản lý các bị án hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hiện đang cư trú tại địa phương. Đặc biệt, tăng cường rà soát những bị án trốn thi hành án để yêu cầu cơ quan THAHS tổ chức truy bắt và tăng cường công tác kiểm sát các hồ sơ đối với các bị án, án có hiệu lực pháp luật nhưng bị án chưa được thi hành... Với các giải pháp tích cực, công tác kiểm sát việc bắt giữ, tạm giam và THAHS trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao công tác quản lý người bị TGTG và THAHS, chế độ quản lý, giám sát, giáo dục; chế độ ăn, ở, sinh hoạt và các quyền lợi hợp pháp của người bị TGTG và THAHS được đảm bảo.

Thời gian tới, VKSND tỉnh tiếp tục kiểm sát chặt chẽ việc tòa án ra các quyết định, gửi quyết định về THAHS. Đồng thời, thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất tại các nhà TGTG Công an tỉnh, trại giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn trong công tác bắt giữ người bị tạm giam, phạm nhân trong quá trình cải tạo phạm tội mới hoặc khi phát hiện vi phạm. Tăng cường phối hợp với cơ quan công an, tòa án, cơ quan THAHS để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác TGTG và THAHS trên cơ sở quy chế của ngành và quy định của pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tin học, số hóa sổ theo dõi đối tượng TGTG, thực hiện việc quản trị đối tượng theo từng giai đoạn tố tụng và thi hành án.

Bài và ảnh: Quốc Hương