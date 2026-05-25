Đảng bộ xã Nga Sơn giữ vững “trận địa” hạt nhân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ này càng trở nên cấp bách, là nhiệm vụ mang ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định chính trị, phát triển bền vững của đất nước. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức cơ sở Đảng chính là “hạt nhân”, là “pháo đài” đầu tiên và trực tiếp giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Ban Công tác 35 Đảng ủy xã Nga Sơn giao ban công tác, triển khai nhiệm vụ quý II/2026.

Mỗi cán bộ, đảng viên là một “chiến sĩ”

Trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, mỗi cán bộ, đảng viên được ví như đang giữ một “chìa khóa” an ninh mạng của quốc gia. Bởi vậy, cần thiết phải kiên trì xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng; khi tiếp xúc với tin tức trên mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên cần kiểm chứng thông tin và chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực...

Trên cương vị công tác, đồng chí Phạm Thị Quỳnh Thu, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, thành viên Ban Công tác 35 Đảng ủy xã, Tổ trưởng Tổ Cộng tác viên Ban Công tác 35 Đảng ủy xã đã tham mưu cho Ban Công tác 35 thành lập fanpage “Trang thông tin Tuyên giáo xã Nga Sơn”. Đến nay, trang fanpage luôn được duy trì hoạt động và lan tỏa hơn 2.500 tin, bài, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Các tin, bài đăng tải trên trang đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo định hướng “phủ xanh” thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, nổi bật như các tin bài: tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nga Sơn; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng; chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW... Đặc biệt fanpage “Trang thông tin Tuyên giáo xã Nga Sơn” đã được đồng chí sử dụng hiệu quả để lan tỏa những thông tin tích cực từ trang fanpage “Vươn mình” của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Phạm Thị Quỳnh Thu cũng là một công dân số luôn tích cực “comment” thể hiện quan điểm, chính kiến, lập trường của mình về sự việc, nhất là định hướng dư luận đến những thông tin chính xác, đúng sự thật trên trang cá nhân của mình như facebook, zalo, twitter... để người thân, bạn bè, cộng đồng mạng biết được thông tin chính xác, tránh để xảy ra tình trạng vô tình a dua, cổ súy cho những tin đồn, bịa đặt.

Với ước mơ làm “xanh” không gian mạng, Phó trưởng Công an xã Thịnh Văn Bính đang là “nguồn cảm hứng” truyền những năng lượng tích cực đến đông đảo người dân: Thành lập trang fanpage “Tuyên truyền Công an xã Nga Sơn”. Trang fanpage sau khi thành lập và đi vào hoạt động không chỉ là kênh cung cấp tin tức, là “trợ thủ” đắc lực giúp lực lượng công an trở nên “gần dân, sát dân” mà còn biến mỗi người dân thành một “camera” giúp lực lượng công an cơ sở nắm bắt tình hình, thực hiện tin báo, tố giác tội phạm góp phần bảo vệ bình yên cho xóm làng. Các bài viết được đăng tải trên trang fanpage được đồng chí Thịnh Văn Bính sử dụng hình ảnh ẩn dụ để giúp người dân dễ nhớ gắn với các quy tắc an toàn như: H (Hiểu biết pháp luật) - Đ (Đề cao cảnh giác) - P (Phòng ngừa tội phạm) - E (Êm ấm cửa nhà). Có những bài viết trực diện đấu tranh với những trào lưu lệch chuẩn trên mạng xã hội tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như: Việc thách thức nhau trên không gian mạng dẫn đến “hỗn chiến” ngoài đời thực; chia sẻ hình ảnh lực lượng công an tổ chức xe đưa đón học sinh làm thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử, tạo sự gắn kết mật thiết giữa công an và người dân; các video, bài viết về phòng chống ma túy, an toàn giao thông và bạo lực học đường cũng luôn thu hút hàng ngàn lượt tương tác từ học sinh và giáo viên trên địa bàn.

Đặc biệt, vào những ngày nghỉ với lượng lớn thông tin xấu, độc mỗi ngày, Phó trưởng Công an xã Thịnh Văn Bính luôn cùng cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24h tổ chức chiến dịch “giải độc thông tin”; rà soát, phân tích, xử lý hàng nghìn tin, bài trên không gian mạng có liên quan đến tin sai, tin giả. Từ đó, tổ chức truy xét, truy tìm các nguồn tán phát thông tin sai sự thật để kịp thời tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, sai sự thật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Cán bộ, đảng viên luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò này bao gồm: Truyền bá và phân tích đúng, rõ nét tư tưởng, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Bởi vậy, cán bộ, đảng viên cần nắm vững, học tập và tuyên truyền đúng tư tưởng của Đảng, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước.

Mỗi cơ sở Đảng là một “pháo đài”

Thông tin xấu, độc là một thuộc tính, mặt trái của môi trường thông tin. Khi mặt trái, tiêu cực hay đời sống kinh tế - xã hội càng khó khăn thì thông tin xấu, độc sẽ càng xuất hiện nhiều, bởi âm mưu làm cho đất nước suy sụp vốn dĩ là mục tiêu chưa bao giờ dừng lại của các thế lực thù địch. Vì vậy, việc ngăn chặn sự xuất hiện của thông tin xấu, độc đòi hỏi phải có sự đồng bộ và trách nhiệm. Về vấn đề này, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa IX, X, XI ghi rõ: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Tổ chức cơ sở đảng là cấp tổ chức trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức cho quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách ấy; đồng thời là chiếc cầu nối giữa các cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng với quần chúng, nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân dân đến các cấp ủy đảng, chính quyền. Do vậy, để mở rộng “vùng xanh” trên không gian mạng, với vai trò là “hạt nhân” cơ sở, Đảng bộ xã Nga Sơn đã xây dựng những “biên cương văn hóa” ngay từ cơ sở.

Là “hạt nhân” của chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Nga Sơn, Lê Duy Linh cho biết: "Đoàn xã đã xây dựng “lực lượng xung kích” trên không gian mạng gắn liền với thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Qua đó, đã đăng tải và chia sẻ hơn 500 bài viết về gương người tốt, việc tốt, đạt tỷ lệ tương tác cao trên mạng xã hội với kênh truyền thông fanpage “Đoàn Nga Sơn”. Đoàn xã cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời thành lập các trang, nhóm trên facebook, zalo... nhằm tuyên truyền, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, bài trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật; đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội hướng đến xây dựng đội ngũ những tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng.

Đảng bộ xã Nga Sơn có 86 tổ chức Đảng, trong đó có 7 Đảng bộ cơ sở; 6 chi bộ cơ sở và 73 chi bộ trực thuộc. Đây chính là những “pháo đài”, “bức tường lửa” trên “trận địa” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả, chất lượng, Bí thư Đảng ủy xã Đào Vũ Việt nhấn mạnh: "Đảng bộ xã đã thành lập ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng ủy xã Nga Sơn gồm 15 thành viên, do đồng chí phó bí thư thường trực làm Trưởng ban. Sau khi thành lập, Ban Công tác 35 của Đảng ủy xã cũng đã ban hành quyết định thành lập Tổ cộng tác viên Ban Công tác 35 của Đảng ủy xã. Tổ cộng tác viên gồm 20 tổ viên, do đồng chí phó trưởng ban xây dựng Đảng làm tổ trưởng. Dưới sự chỉ đạo của Ban Công tác 35 Đảng ủy xã, tổ cộng tác viên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau đại hội. Trong đó, đã thành lập 9 kênh truyền thông trên internet, mạng xã hội như: fanpage “Xã Nga Sơn - Thanh Hóa”, fanpage “Trang thông tin Tuyên giáo xã Nga Sơn”, fanpage “Tuyên truyền Công an xã Nga Sơn”, fanpage “An ninh xã Nga Sơn Online”, fanpage “Mặt trận Tổ quốc xã Nga Sơn”, fanpage “Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa”, fanpage “Công đoàn Nga Sơn”, fanpage “Hội Nông dân xã Nga Sơn”, fanpage “Đoàn Nga Sơn”... Thông qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời lan tỏa các thông tin tích cực trên không gian mạng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng bộ xã Nga Sơn cùng với chính quyền, quân và dân trong xã đã và đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới gắn với thực hiện hiệu quả các giải pháp về: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ xã đến người dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Công tác 35 của Đảng ủy xã; nhất là nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, khả năng xử lý hiệu quả các biến động, tình huống thực tiễn phức tạp; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; kiên định nền tảng tư tưởng và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với thực hiện hiệu quả Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng để Đảng ta thực sự đạo đức và văn minh, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện và sức chiến đấu của Đảng trong lãnh đạo, cầm quyền và hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; giữ gìn uy tín, tính tiên phong, gương mẫu, sự trong sạch, đoàn kết, thống nhất trong Đảng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bài và ảnh: Bùi Hạnh