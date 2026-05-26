Quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh

Để xây dựng nguồn nhân lực trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, có tri thức, lý tưởng và khát vọng cống hiến, Chi bộ Trường THPT Lam Kinh đã chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; đồng thời quan tâm phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh.

Học sinh Trường THPT Lam Kinh tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng viên mới.

Thầy Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Phát triển đảng viên trong học sinh là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, có trách nhiệm với xã hội và đất nước. Nhà trường xác định phải làm chặt chẽ từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đến rèn luyện thực tiễn để bảo đảm chất lượng đảng viên”.

Theo đó, chi bộ nhà trường đã chỉ đạo đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tạo nguồn ngay từ đầu năm học; thường xuyên rà soát, phát hiện những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội và có động cơ phấn đấu đúng đắn. Việc lựa chọn đoàn viên ưu tú được thực hiện công khai, dân chủ, gắn với quá trình rèn luyện toàn diện của học sinh. Những học sinh được giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng không chỉ có học lực tốt mà còn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm với tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống lành mạnh và có ảnh hưởng tích cực trong học sinh toàn trường.

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chuyên đề về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua các hoạt động ngoại khóa, hành trình về nguồn, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Thông qua các hoạt động này, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến. Nhiều em đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong học tập, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.

Cùng với đó, chi bộ nhà trường đặc biệt chú trọng giao nhiệm vụ để đoàn viên ưu tú được thử thách, rèn luyện trong thực tiễn. Các em được phân công tham gia tổ chức hoạt động phong trào, hỗ trợ bạn học có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các chương trình tình nguyện, xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp. Qua đó, nhiều học sinh trưởng thành rõ nét về nhận thức chính trị, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm.

Thầy Nguyễn Minh Đạo nhấn mạnh: “Quan điểm của chi bộ là phát triển đảng viên phải đi đôi với nâng cao chất lượng. Không chạy theo số lượng mà phải lựa chọn những học sinh thật sự tiêu biểu về học tập, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cống hiến. Những đảng viên trẻ sau khi được kết nạp phải tiếp tục giữ vai trò nêu gương trong học sinh”.

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của chi bộ, công tác phát triển đảng viên trong học sinh tại Trường THPT Lam Kinh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhà trường đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho nhiều đoàn viên ưu tú. Qua quá trình học tập, rèn luyện và thử thách, nhiều học sinh tiêu biểu đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo thống kê của nhà trường, số lượng quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong những năm học gần đây dao động từ 25 đến 44 học sinh. Cụ thể, năm học 2021-2022 có 25 học sinh; năm học 2023-2024 tăng lên 44 học sinh; năm học 2024-2025 là 38 học sinh và năm học 2025-2026 là 35 học sinh. Kết quả đó cho thấy nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng của học sinh ngày càng rõ nét, đồng thời phản ánh hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường.

Đối với các em học sinh, việc được kết nạp Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Em Lê Thu Hằng, lớp 12A2, học sinh vinh dự được kết nạp Đảng trong năm học 2025-2026, chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là dấu mốc rất ý nghĩa đối với em. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để em tiếp tục cố gắng học tập, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội”.

Thực tiễn tại Trường THPT Lam Kinh cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong học sinh không chỉ góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh mà còn tạo môi trường giáo dục toàn diện, giúp học sinh có lý tưởng sống đúng đắn, có động lực phấn đấu và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Không chạy theo thành tích, không hạ thấp tiêu chuẩn, Chi bộ Trường THPT Lam Kinh luôn kiên định quan điểm lấy chất lượng làm thước đo trong công tác phát triển Đảng. Chính sự nghiêm túc, bài bản ấy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường giàu lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Việc quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh ở Trường THPT Lam Kinh là hướng đi đúng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài trong đào tạo lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có bản lĩnh chính trị, tri thức và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu