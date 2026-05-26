Tạo chuyển biến từ nền hành chính gần dân, vì dân

Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc tăng, đặt ra không ít áp lực đối với bộ máy chính quyền cơ sở. Song, thay vì để người dân chờ thích nghi với mô hình mới, xã Tân Ninh đã chủ động đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn.

Cán bộ, công chức xã Tân Ninh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ninh, người dân đã đến khá đông để thực hiện các thủ tục hành chính. Dù lượng hồ sơ lớn, song không khí làm việc vẫn diễn ra nền nếp, khẩn trương. Tại các quầy giao dịch, cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, đối với người cao tuổi hoặc chưa thành thạo công nghệ, cán bộ xã trực tiếp hỗ trợ thao tác trên điện thoại, hướng dẫn tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điều dễ nhận thấy ở bộ phận “một cửa” của xã Tân Ninh không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất hay quy trình làm việc, mà còn là sự chuyển biến trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ. Từ chỗ giải quyết công việc theo hướng hành chính đơn thuần, nay nhiều cán bộ chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng người dân ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ.

Bà Phạm Thị Nhạn, người dân xã Tân Ninh, chia sẻ: “Trước đây mỗi lần làm giấy tờ tôi thường lo thiếu thủ tục phải đi lại nhiều lần. Nhưng nay cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, thái độ niềm nở, xử lý cũng nhanh hơn trước. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách làm việc của chính quyền”. Không riêng bà Nhạn, nhiều người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính đều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, xã Tân Ninh đã tập trung đổi mới phương thức điều hành, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc. Một trong những điểm nổi bật là việc thực hiện cơ chế “làn xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính. Không chỉ các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, việc làm, mà các hồ sơ cấp thiết, hồ sơ của người cao tuổi, người khuyết tật, người có công... đều được ưu tiên tiếp nhận, xử lý nhanh.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, từ ngày 1/7/2025 đến 15/5/2026, xã đã tiếp nhận 4.632 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó có tới 4.590 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã giải quyết đạt 4.210 hồ sơ, trong đó có 2.140 hồ sơ được giải quyết trước hạn; không có hồ sơ quá hạn.

Đáng chú ý, lĩnh vực đất đai vốn được xem là một trong những nhóm thủ tục phức tạp và dễ phát sinh chậm muộn cũng có nhiều chuyển biến tích cực nhờ cơ chế “làn xanh”. Nhiều hồ sơ được xử lý nhanh hơn thời gian quy định, góp phần giảm áp lực chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đơn cử như hồ sơ của Công ty CP Sản xuất bao bì Thái Yên về việc chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án mở rộng nhà máy sản xuất bao bì Thái Yên được giải quyết và trả kết quả sau 14 ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, sớm hơn lịch hẹn 10 ngày. Hay như trường hợp ông Lê Văn Thắm ở thôn Giáp thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp lần đầu có sai sót, sau 3 ngày nộp hồ sơ ông đã được trả kết quả.

Các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cũng được ưu tiên giải quyết nhanh nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Điển hình như thủ tục hành chính đăng ký thành lập hộ kinh doanh của ông Hoàng Bá Lâm ở thôn Thái Nguyên được giải quyết và trả kết quả sau 2 ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Để phục vụ tốt hơn cho Nhân dân, xã Tân Ninh còn chỉ đạo rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục thuộc thẩm quyền nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, việc phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn được thực hiện chặt chẽ để hạn chế tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ. Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ, công chức còn được quán triệt về thái độ giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, trọng dân và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Ông Lương Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Sau sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, nhưng xã xác định càng khó càng phải đổi mới mạnh mẽ. Trong đó, cải cách hành chính phải đi trước một bước, bởi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng chính quyền phục vụ. Xã đã yêu cầu cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý công việc đúng quy định, linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp”.

Dù vẫn còn những khó khăn nhất định trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, song với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, xã Tân Ninh đang từng bước tạo dựng niềm tin, sự hài lòng trong Nhân dân.

Bài và ảnh: Thùy Linh