Thúc đẩy phát triển du lịch Thanh Hóa trong tình hình mới

Chiều 2/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị chuyên đề “Thúc đẩy phát triển du lịch Thanh Hóa trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; doanh nghiệp du lịch tiêu biểu trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã, phường có khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Trước yêu cầu mới về phát triển du lịch xanh - bền vững - thông minh, hội nghị là dịp để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục định vị một cách khách quan, chân thực nhất du lịch Thanh Hoá đang ở đâu trong xếp hạng du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước; sản phẩm du lịch Thanh Hóa đang xếp hạng như thế nào trong đánh giá của khách du lịch.

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, chỉ ra những cơ hội, dư địa phát triển, những thách thức, điểm nghẽn, tồn tại cố hữu của du lịch Thanh Hóa. Từ đó tư vấn, định hướng những giải pháp khả thi, sát thực tế, phù hợp với tỉnh trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận một số chuyên đề gồm: Định vị du lịch, cơ hội, thách thức và định hướng phát triển du lịch Thanh Hóa; Giải pháp thu hút khách quốc tế đến Thanh Hóa; Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác thị trường khách du lịch Hà Nội và Đồng bằng sông Hồng về Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Mạnh Thản phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến gợi mở, khuyến nghị và giải pháp được các đại biểu nêu tại hội nghị. Để du lịch Thanh Hóa phát triển bền vững, chuyên nghiệp và giàu bản sắc, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thống nhất tư duy phát triển du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số và truyền thông hiện đại trong phát triển du lịch; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, có chiều sâu và gắn với bản sắc xứ Thanh. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành, thu hút đầu tư chất lượng cao.

Đặc biệt, cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước và phát huy vai trò của cấp cơ sở trong phát triển du lịch; phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng nhằm chuyển hóa tiềm năng du lịch Thanh Hóa thành lợi ích thực tế... góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.

Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để phát triển du lịch một cách bền vững, hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đến các địa phương, khu, điểm, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh các văn bản chỉ đạo mới của trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch.

Hoài Anh