Thủ tướng Viktor Orbán cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine với sự hỗ trợ của EU can thiệp chính trị Hungary

Theo RT, Thủ tướng Viktor Orbán đã công khai cáo buộc các cơ quan tình báo Ukraine đang hoạt động tại Hungary với sự hậu thuẫn của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tác động tới chính trường trong nước, và có thể châm ngòi cho sự thay đổi quyền lực. Phát ngôn của thủ tướng Orbán diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hungary và Ukraine đang căng thẳng.

Thủ tướng Viktor Orbán cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine với sự hỗ trợ của EU can thiệp chính trị Hungary. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Orbán cho biết, theo các đoạn video được cung cấp cho chính phủ Hungary, các nhân viên tình báo Ukraine bị “xác định rõ ràng” đã tiếp xúc với lực lượng đối lập Hungary với mục tiêu thúc đẩy xu hướng ủng hộ Ukraine và EU. Ông cáo buộc rằng những hoạt động này “không đơn thuần là tuyên truyền”, mà là những chiến dịch tác chiến ngầm nhằm “ép chính phủ phải hành động trái với lợi ích quốc gia Hungary”. Ông cũng cảnh báo rằng Kiev đang triển khai khoản tài chính để triển khai các hoạt động tình báo nội địa, nhằm “gây bất ổn chính trị” và ảnh hưởng đến cuộc trưng cầu dân ý về việc Hungary có nên đồng ý hỗ trợ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu hay không.

Ông Orbán khẳng định rằng những hoạt động này là chưa từng có trong lịch sử Hungary và đặt ra mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền và ổn định trong nước. Ông cũng cho rằng, nếu những chiến dịch tình báo này tiếp diễn, chúng có thể “kích hoạt thay đổi quyền lực” — một cách gián tiếp để lật đổ hoặc làm suy yếu chính phủ cầm quyền.

Trong một diễn biến khác hãng thông tấn quốc gia Ukrinform ngày 4/10 dẫn lời ông Oleh Alexandrov - quan chức thuộc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine - cáo buộc Trung Quốc đang cung cấp thông tin tình báo vệ tinh cho Nga để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông Alexandrov, Kiev “có bằng chứng cho thấy mức độ hợp tác cao giữa Nga và Trung Quốc trong hoạt động do thám vệ tinh đối với lãnh thổ Ukraine, nhằm xác định và phân tích sâu hơn các mục tiêu chiến lược để tấn công.” Đáng chú ý, “trong những tháng gần đây, một số mục tiêu này có thể là tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài.”

Vân Bình (Nguồn: RT, Reuters, RIA Novosti / TASS)