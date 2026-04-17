Thủ tướng Ukraine: tin tưởng vào sự ủng hộ của Mỹ sau chuyến thăm Washington

Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko đã rời Mỹ vào ngày 16/4 với tâm thế lạc quan sau những gì bà mô tả là các cuộc trao đổi tích cực với các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko tin tưởng vào sự ủng hộ của Mỹ sau chuyến thăm Washington. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn duy nhất với truyền thông trong chuyến thăm Mỹ nhân dịp tham dự các cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, thủ tướng Ukraine Svyrydenko đánh giá các cuộc trao đổi với phía Mỹ diễn ra “rất thân thiện” và mang tính xây dựng, cho thấy Washington tiếp tục đứng về phía Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Người đứng đầu Chính phủ Ukraine nhấn mạnh, Kiev kiên định lập trường duy trì và tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga, đồng thời cảnh báo không nên nới lỏng hay trì hoãn các biện pháp này. Theo bà, việc siết chặt trừng phạt là yếu tố then chốt nhằm làm suy yếu năng lực của Moskva.

Trước đó, Mỹ từng tạm thời nới một số hạn chế đối với dầu mỏ Nga để bù đắp thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng liên quan tới Iran, song các biện pháp này hiện đã được khôi phục.

Liên quan đến triển vọng hòa bình, bà Svyrydenko cho biết Ukraine vẫn giữ quan điểm chỉ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào khi có đầy đủ các bảo đảm an ninh, đi kèm kế hoạch tái thiết và phục hồi rõ ràng.

Về hợp tác song phương, Thủ tướng Ukraine cho biết quan hệ với Mỹ tiếp tục được củng cố thông qua Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ - Ukraine. Quỹ này đã phê duyệt dự án đầu tiên và dự kiến thông qua thêm một dự án trong lĩnh vực năng lượng trong mùa hè tới, với hơn 200 hồ sơ đề xuất đã được gửi lên.

Một cuộc họp bàn tròn cấp bộ trưởng do Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ đã tái khẳng định sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine, với việc Kyiv kỳ vọng khoản vay 90 tỷ euro từ EU sẽ được giải ngân trong thời gian tới. Ảnh: ukrinform.

Trên phương diện tài chính quốc tế, bà Svyrydenko ghi nhận tiến triển tích cực với IMF liên quan khoản vay 8 tỷ USD được phê duyệt hồi tháng 2, đồng thời cho biết tổ chức này sẽ cử phái đoàn tới Kiev vào tháng 5 và sẵn sàng linh hoạt hơn trước những khó khăn kinh tế do xung đột kéo dài.

Ngoài ra, Ukraine cũng nhận được cam kết tiếp tục hỗ trợ từ Nhóm G7, bao gồm việc giúp nước này chuẩn bị cho mùa đông sắp tới trong bối cảnh hạ tầng năng lượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công.

Đáng chú ý, bà Svyrydenko bày tỏ kỳ vọng những thay đổi chính trị tại Hungary, sau khi Thủ tướng Viktor Orban rời nhiệm sở, sẽ góp phần tháo gỡ các trở ngại đối với gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga, cũng như khoản hỗ trợ tài chính lớn từ khối này.

Theo bà, đây cũng là thời điểm thuận lợi để Ukraine thúc đẩy tiến trình gia nhập EU theo hướng nhanh hơn, khi Kiev coi mình là một phần của “gia đình châu Âu”.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.