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Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ không ủng hộ các đề xuất viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang chuẩn bị thảo luận về việc tiếp tục duy trì hỗ trợ dài hạn cho Kyiv.

Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ không ủng hộ các đề xuất viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang chuẩn bị thảo luận về việc tiếp tục duy trì hỗ trợ dài hạn cho Kyiv.

Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: The Guardian

Ngày 28/6, trả lời Đài Truyền hình Công cộng Slovakia (STVR), ông Fico cho biết sẽ làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák trước thềm hội nghị, nhằm bảo đảm phái đoàn Slovakia không được trao thẩm quyền ủng hộ bất kỳ khoản vay quân sự hay cam kết đóng góp tài chính bổ sung nào cho Ukraine.

Theo Thủ tướng Slovakia, các gói hỗ trợ đang được NATO và Liên minh châu Âu (EU) thảo luận có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, ông không nêu rõ Slovakia sẽ phản đối toàn bộ các nội dung liên quan hay chỉ phản đối những cam kết tài chính mới.

Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến sẽ tham dự hội nghị, nơi các nhà lãnh đạo NATO sẽ tập trung thảo luận về việc tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng và tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn kéo dài.

Thủ tướng Slovakia “quay lưng” với đề xuất viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại NATO

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ không ủng hộ các đề xuất viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: STVR

Theo các dự thảo được truyền thông quốc tế đề cập, NATO đang xem xét một gói hỗ trợ quân sự trị giá khoảng 70 tỷ euro dành cho Ukraine. Tuy nhiên, liên minh hiện chưa chính thức xác nhận quy mô cuối cùng của gói hỗ trợ này.

Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2023, chính phủ của Thủ tướng Robert Fico đã chấm dứt các chương trình viện trợ quân sự cấp nhà nước cho Ukraine, đồng thời hủy kế hoạch triển khai gói hỗ trợ quân sự thứ 14. Bratislava hiện chỉ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ dân sự cho Ukraine, trong khi vẫn khẳng định ưu tiên thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Lê Hà.

Nguồn: STVR, NATO, Reuters.

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Từ khóa:

#Hội nghị thượng đỉnh NATO #Ukraine #Quân sự #Thủ tướng #Viện trợ #Bộ trưởng quốc phòng

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