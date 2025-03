Thủ tướng Slovakia tuyên bố chấm dứt ủng hộ Ukraine

Ngày 1/3, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Slovakia sẽ không còn ủng hộ Ukraine cả về vật chất lẫn quân sự trong cuộc chiến với Nga.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu trong cuộc họp báo ở Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ông Fico đưa ra tuyên bố trên trang Facebook cá nhân sau cuộc gặp đầy tai tiếng ngày 28/2 giữa Tổng thống Ukraine và Mỹ.

Theo ông, Slovakia có những dè chừng trước chiến lược “hòa bình thông qua vũ lực,” gọi đây là chiến lược không thực tế và chỉ là cái cớ để tiếp tục cuộc chiến.

Ông Fico khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ đủ mạnh để đàm phán từ vị thế sức mạnh quân sự.

Mặt khác, Thủ tướng Slovakia cho biết nếu các nước khác tiếp tục ủng hộ Ukraine thì Slovakia tôn trọng điều đó.

Trong khi đó, Hungary phản đối Ukraine tấn công đường ống TurkStream.

RIA Novosti đưa tin ngày 1/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chia sẻ quan điểm về vụ Ukraine gần đây tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí đốt TurkStream.

Cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của Hungary, khi Ngoại trưởng Szijjarto muốn biết đánh giá về vụ Ukraine tìm cách tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng TurkStream. Ngoại trưởng Lavrov đã cung cấp mọi thông tin giải thích cần thiết.

Ngoại trưởng Szijjarto viết trên mạng xã hội: "TurkStream đảm bảo an ninh cung cấp khí đốt cho Hungary, điều đó có nghĩa là bất kỳ sự cố nào với đường ống dẫn khí đốt sẽ gây rủi ro cho an ninh năng lượng của chúng tôi. An ninh năng lượng là vấn đề chủ quyền, vì vậy những cuộc tấn công như vậy phải được coi là tấn công vào chủ quyền."

Đêm 1/3, ba thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng của trạm nén khí Russkaya ở vùng Krasnodar, miền Tây Nam nước Nga.

Trạm này là một phần cơ sở hạ tầng của TurkStream và đảm bảo việc cung cấp khí đốt qua đường ống này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ cả ba thiết bị bay không người lái khi chúng còn cách xa trạm một khoảng cách an toàn.

Ngoại trưởng Szijjarto cho biết Hungary sẽ yêu cầu Ủy ban châu Âu giải thích, vì ủy ban này đã đảm bảo Ukraine sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng đối với việc cung cấp năng lượng cho châu Âu.

Ông lập luận rằng an ninh cơ sở hạ tầng TurkStream là điều kiện then chốt để Hungary gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào tháng Ba.

Ông nêu rõ: "Ủy ban châu Âu gần đây đã đảm bảo rằng Ukraine sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng kéo dài vào châu Âu. Đó là lý do chúng tôi kêu gọi ủy ban ngay lập tức làm rõ liệu họ có tiếp tục cam kết với sự đảm bảo đã đưa ra hay không"./.

Theo TTXVN