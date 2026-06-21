Thủ tướng Slovakia khẳng định không bỏ lỡ cơ hội đối thoại với Tổng thống Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 20/6 tuyên bố ông sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho biết sẵn sàng trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục được quan tâm.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Fico khẳng định: “Tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Putin”. Nhà lãnh đạo Slovakia cho rằng việc duy trì các kênh liên lạc là cần thiết nhằm tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề quốc tế hiện nay.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Fico cho biết ông cũng sẵn sàng tiến hành đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông nhận định Liên minh châu Âu (EU) sở hữu những công cụ quan trọng có thể tạo ảnh hưởng tích cực đối với các quyết định của giới lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc gặp ở Brussels ngày 18/6/2020. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Tuyên bố của ông Fico được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về cách tiếp cận đối với Nga và khả năng nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, truyền thông châu Âu đưa tin vấn đề khôi phục đối thoại với Moscow đã gây chia rẽ trong nội bộ EU. Một số lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp để tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Nga.

Các nhà lãnh đạo này cho rằng trong trường hợp EU tham gia vào các nỗ lực ngoại giao, vai trò đại diện nên được đảm nhiệm bởi nhóm các quốc gia lớn gồm Pháp, Anh và Đức, thay vì tiến hành theo một cơ chế rộng hơn.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn duy trì quan điểm sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo mọi nỗ lực tiếp cận Moscow từ “vị thế sức mạnh” sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và không giúp thúc đẩy giải quyết căng thẳng.

Thủ tướng Fico từ lâu được xem là một trong những lãnh đạo châu Âu có quan điểm thực dụng hơn trong quan hệ với Nga. Chính phủ Slovakia từng kêu gọi duy trì các kênh liên lạc ngoại giao và cho rằng một giải pháp hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán.

Giới quan sát nhận định phát biểu mới nhất của ông Fico phản ánh sự khác biệt trong nội bộ châu Âu về chiến lược đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh các bên tiếp tục tìm kiếm hướng đi cho tiến trình ngoại giao.

Thanh Hằng