Thủ tướng Orbán: Hungary sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn EU bị cuốn vào xung đột với Nga

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Kecskemét ngày 6/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lên tiếng cảnh báo rằng, Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào một “giai đoạn nguy hiểm”, khi một số nhà lãnh đạo khối này đề cập khả năng EU phải sẵn sàng cho tình huống xung đột với Nga vào khoảng năm 2030. Ông tuyên bố Budapest sẽ làm mọi điều có thể để ngăn châu Âu bị cuốn vào một cuộc chiến với Moscow.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Hungary cho rằng tiến trình leo thang xung đột giữa các quốc gia hoặc khối quốc gia thường diễn ra qua bốn giai đoạn, gồm cắt đứt quan hệ ngoại giao; áp đặt trừng phạt kinh tế; chuyển sang nền kinh tế thời chiến; và cuối cùng là đối đầu trực tiếp. Ông cảnh báo EU hiện đã ở giai đoạn thứ ba và đang tiến gần hơn tới giai đoạn cuối cùng. Ông nhấn mạnh: “Hungary đang ở trong tình thế nguy hiểm và nhiệm vụ của chúng ta là ngăn châu Âu rơi vào chiến tranh”.

Mặc dù thừa nhận nỗ lực của riêng Hungary có thể chưa đủ, song ông Orbán khẳng định chính phủ của ông sẽ tiếp tục thúc đẩy mọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Theo nhà lãnh đạo này, Budapest sẽ ủng hộ kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất và kiên quyết chống lại sức ép từ Brussels — điều mà ông cho là đang đẩy châu Âu tới bờ vực đối đầu quân sự với Nga.

Trong bài phát biểu, thủ tướng Orbán cũng kêu gọi người dân ủng hộ đảng cầm quyền Fidesz trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026, nhấn mạnh rằng sự ủng hộ này là cần thiết để Hungary giữ khoảng cách an toàn với những kế hoạch mà ông mô tả là “đầy rủi ro quân sự” của EU.

Những phát biểu của thủ tướng Orbán được đưa ra trong bối cảnh Brussels gia tăng thảo luận về năng lực phòng thủ chung, tăng ngân sách quốc phòng và thúc đẩy sự phối hợp quân sự giữa các nước EU. Trong khi đó, lập trường của Hungary về vấn đề Nga–Ukraine đã nhiều lần khiến nước này xung đột với các đồng minh trong EU và NATO, song Budapest khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách “hòa bình trước tiên”, đồng thời phản đối mọi động thái có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa châu Âu và Moscow.

Ngọc Liên

Tass/4news.