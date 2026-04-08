Thủ tướng Nga: Căng thẳng vùng Vịnh tạo áp lực lạm phát không chỉ ở lĩnh vực năng lượng

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cảnh báo tình hình căng thẳng tại Vùng Vịnh đang gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng và có thể đẩy lạm phát toàn cầu tăng cao.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Tass.

Phát biểu tại phiên họp chiến lược về phát triển ngành nhiên liệu và năng lượng ngày 7/4, ông Mishustin nhấn mạnh giá dầu đã tăng hàng chục phần trăm, trong khi giá khí đốt tại châu Á và châu Âu gần như tăng gấp đôi, dẫn tới mất cân đối lớn trong thương mại năng lượng toàn cầu. Các tuyến vận chuyển hàng hóa tại Vùng Vịnh bị gián đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 10% sản lượng hydrocarbon lỏng toàn cầu, trong khi nguồn cung urê, lưu huỳnh và heli cũng sụt giảm đáng kể, tác động lan tỏa tới nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ.

Ông Mishustin cho rằng sự tăng giá nhiên liệu và khí đốt sẽ đẩy chi phí sản xuất công nghiệp, vận tải, logistics và điện lực tăng cao, tạo áp lực lạm phát không chỉ ở lĩnh vực năng lượng mà còn lan ra toàn nền kinh tế toàn cầu.

Tổng quan cảng xuất khẩu sản phẩm dầu Ust-Luga tại khu dân cư Ust-Luga, cách St. Petersburg, Nga khoảng 110 km,, ngày 9/4/2014. Ảnh: Reutes.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Nga nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ thị trường nội địa, ngăn chặn cú sốc giá từ bên ngoài ảnh hưởng tới người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định và cân bằng. Một số biện pháp đã được triển khai, bao gồm điều chỉnh giá nhiên liệu, tạm hoãn tăng giá, hạn chế xuất khẩu xăng và phân bón.

Ông Mishustin cũng khẳng định trong giai đoạn bất ổn, Nga vẫn là nhà cung cấp đáng tin cậy, không chỉ với dầu khí mà còn với các tài nguyên thiết yếu khác. Ông nhận định tình hình hiện tại mở ra cơ hội tăng xuất khẩu các mặt hàng đang khan hiếm do cuộc khủng hoảng Trung Đông hoặc có thể thiếu hụt trong thời gian tới, bao gồm cả lương thực và năng lượng.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục phát triển ngành năng lượng và các lĩnh vực kinh tế khác, đồng thời phân tích tác động của các biến động toàn cầu để hoạch định chính sách phù hợp, duy trì vị thế ổn định trên thị trường quốc tế.

Trước đó, ngày 6/4, Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga đang nhận được nhiều đơn đặt hàng năng lượng từ các quốc gia muốn tăng nhập khẩu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, trong đó có kế hoạch Sri Lanka nhập khẩu dầu Nga vào giữa tháng 4.

Thanh Hằng

Nguồn: Xinhua.