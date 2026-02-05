Mỹ sẽ tập trận quân sự quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại châu Phi

Mỹ dự kiến tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay tại châu Phi vào tháng 5 tới, với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia. Thông tin được Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM), Tướng Dagvin Anderson, công bố tại một buổi họp báo ở Washington ngày 4/2.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM), Tướng Dagvin Anderson, tại buổi họp báo ở Washington ngày 4/2. Ảnh: Le Matin.

Theo Tướng Anderson, cuộc tập trận mang tên African Lion sẽ được tổ chức chủ yếu tại Ma Rốc, với sự tham gia của quân đội Mỹ cùng lực lượng từ 19 quốc gia châu Phi và 6 nước châu Âu, bên cạnh các đối tác đến từ Nam Mỹ và Trung Đông. Đây được xem là hoạt động huấn luyện quân sự thường niên quan trọng nhất của Mỹ tại lục địa châu Phi.

Ngoài Ma Rốc, một số nội dung huấn luyện chọn lọc trong khuôn khổ cuộc tập trận African Lion cũng sẽ được triển khai tại Tunisia, Ghana và Senegal, phản ánh cách tiếp cận phân tán địa điểm nhằm tăng cường khả năng phối hợp khu vực và tính linh hoạt trong tác chiến.

Bên cạnh African Lion, AFRICOM hiện cũng đang tiến hành hoặc chuẩn bị triển khai một loạt cuộc tập trận đa phương khác trên khắp châu Phi. Theo Tướng Anderson, cuộc tập trận Cutlass Express đang diễn ra tại Mozambique với sự tham gia của 14 quốc gia châu Phi, 5 nước châu Âu và 2 đối tác đến từ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ngoài ra, cuộc tập trận Justified Accord dự kiến được tổ chức tại Kenya, Tanzania và Djibouti trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tướng Anderson nhấn mạnh tất cả các cuộc tập trận này đều mang tính đa phương, tập trung vào việc nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng nhằm đối phó với những thách thức an ninh chung như khủng bố, buôn lậu xuyên biên giới và tội phạm ma túy.

African Lion là cuộc tập trận quân sự quốc tế thường niên do Mỹ dẫn dắt Ảnh: Morocco World News.

African Lion là cuộc tập trận quân sự quốc tế thường niên do Mỹ dẫn dắt, được tổ chức từ nhiều năm nay nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến và hợp tác quân sự giữa Mỹ và các nước đối tác tại châu Phi. Trong năm 2025, khoảng 10.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận này tại Ma Rốc, cho thấy vai trò ngày càng lớn của cuộc tập trận trong chiến lược quân sự của Mỹ tại khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass/Tanzania Times.