Venezuela điều tra toàn diện vụ tấn công và bắt giữ Tổng thống Maduro

Chính phủ Venezuela tuyên bố đã khởi động cuộc điều tra toàn diện liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ ngày 3/1 nhằm vào thủ đô Caracas và các khu vực lân cận, dẫn đến việc Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López. Ảnh: Con El Mazo Dando

Phát biểu tại một buổi lễ quân sự ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết, cuộc điều tra sẽ rà soát toàn bộ sự việc, làm rõ trách nhiệm của các bên, phục vụ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch cải tổ chiến lược quốc gia. Mục tiêu của kế hoạch này bao gồm củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh nội bộ và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước các thách thức từ bên ngoài. Ông cũng nhấn mạnh lực lượng vũ trang vẫn giữ vững đoàn kết, kỷ luật và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tình hình Venezuela bất ngờ diễn biến căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn tại Venezuela và bắt giữ ông Maduro cùng vợ. Theo tuyên bố của Washington, chiến dịch này được phối hợp giữa các lực lượng đặc nhiệm và cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện quyết định truy tố của giới chức Mỹ với cáo buộc liên quan tới ma túy và khủng bố.

Chính phủ Venezuela đã phản ứng mạnh mẽ, gọi hành động của Mỹ là “bắt cóc” khi lực lượng Mỹ tập kích vào căn cứ quân sự Fort Tiuna tại Caracas và đưa ông Maduro rời khỏi nước. Các lãnh đạo Venezuela khẳng định họ không biết tung tích của tổng thống và phu nhân, đồng thời yêu cầu Mỹ cung cấp thông tin rõ ràng.

Trong bối cảnh này, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez kêu gọi thúc đẩy đối thoại chính trị và ngoại giao với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và giảm leo thang căng thẳng, trong khi Caracas tiếp tục đối mặt với bất ổn chính trị và an ninh phức tạp.

Động thái điều tra của Venezuela diễn ra không lâu sau khi cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về tính hợp pháp và ảnh hưởng địa chính trị của chiến dịch, kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia.

Hàng nghìn người Venezuela tuần hành đòi trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Jordan Times

Trước đó, ngày 3/2, hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Caracas, yêu cầu trả tự do cho ông và phu nhân Cilia Flores, đúng một tháng sau khi hai người bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành tại Caracas.

Minh Phương

Nguồn: Aljazeera, WION