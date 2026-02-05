Lãnh đạo Nga, Trung Quốc hội đàm trực tuyến, thảo luận tình hình quốc tế cấp bách

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài hơn một giờ, tập trung thảo luận về tình hình quốc tế cấp bách, nổi bật là các vấn đề liên quan đến Iran, Cuba và Venezuela, cùng nhiều thách thức địa chính trị khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Ảnh: CCTV

Theo trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, cuộc trao đổi kín giữa hai nhà lãnh đạo ngày 4/2 mang tính “thực chất và sâu rộng”, với trọng tâm là những điểm nóng đang gây căng thẳng trên trường quốc tế. Cụ thể, hai bên “đặc biệt chú ý tới tình hình căng thẳng xung quanh Iran” và dành thời gian trao đổi về quan điểm của mỗi nước đối với diễn biến ở vùng Trung Đông.

Trong cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài hơn một giờ ngày 4/2, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ đối tác Nga–Trung đang đạt mức “chưa từng có tiền lệ”. Ảnh: RT

Liên quan đến Venezuela và Cuba, hai nhà lãnh đạo đã “đối chiếu lập trường” và nhất trí ủng hộ việc duy trì mức độ hợp tác mà Nga–Trung đã xây dựng với Caracas và Havana trong nhiều năm qua, bất chấp những áp lực và các biện pháp từ phía Mỹ. Điều này phản ánh quan điểm chung của Moscow và Bắc Kinh trong việc chống lại các hình thức “ép buộc đơn phương” và thúc đẩy một trật tự quốc tế mà họ cho là công bằng hơn.

Tổng thống Putin và chủ tịch Tập Cận Bình cũng thảo luận về cách thức phản ứng trước các bước đi của Mỹ, cũng như đề cao vai trò hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh đối đầu toàn cầu gia tăng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định rằng quan hệ đối tác Nga–Trung đang đạt mức “chưa từng có tiền lệ” và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào cụ thể, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường các cơ chế tham vấn thường xuyên để đối phó với những thách thức mới nổi.

Trợ lý tổng thống Nga cho biết thêm Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến tổ chức tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc vào tháng 11, và phía Nga đã bày tỏ sẵn sàng tham dự.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, RT