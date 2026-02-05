Iran, Mỹ đàm phán vào ngày 6/2 tại thủ đô Muscat, Oman

Giới chức Iran vừa xác nhận, Iran và Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày 6/2. Diễn biến này đã khép lại nhiều ngày hai bên công khai bất đồng về địa điểm và nội dung nghị sự, qua đó cho thấy những khác biệt sâu sắc vẫn tồn tại.

Mỹ và Iran nhất trí tổ chức đàm phán vào ngày 6/2 tại Oman. Ảnh: Tehrantimes.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi cho biết các cuộc trao đổi giữa Iran và Mỹ sẽ diễn ra tại Muscat vào khoảng 10h sáng giờ địa phương (tức 13h theo giờ Hà Nội), đồng thời cảm ơn phía Oman đã “thu xếp đầy đủ các công tác cần thiết”.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ trước đó cùng ngày cho biết cuộc gặp có khả năng bị hủy do bất đồng giữa hai bên về địa điểm và hình thức tiến hành. Trước đó, hai bên đã nhất trí gặp nhau vào ngày 6/2 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của một số quốc gia Trung Đông khác với vai trò quan sát viên.

Tuy nhiên, những phát biểu của giới chức Mỹ và Iran trước thềm cuộc gặp vẫn cho thấy lập trường đàm phán giữa hai bên dường như khó dung hòa. Phía Iran khẳng định các cuộc trao đổi phải giới hạn ở vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ, nhấn mạnh năng lực tên lửa và các hoạt động khu vực của Tehran không phải là nội dung có thể thương lượng. Nghị sĩ Iran Esmaeil Kowsari cho rằng năng lực tên lửa và các vấn đề khu vực của Iran “hoàn toàn không liên quan tới Mỹ hay phương Tây”, đồng thời kêu gọi các bên không đưa ra “những đòi hỏi quá mức trong các lĩnh vực này”.

Lực lượng hải quân Israel và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ở Biển Đỏ vào ngày 1 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Xinhua.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, hôm 5/2, đã nêu ra chương trình nghị sự rộng cho bất kỳ cuộc trao đổi nào mà ông gọi là “có ý nghĩa”. Theo đó, nội dung cần bao gồm vấn đề tên lửa đạn đạo của Tehran, chương trình hạt nhân, sự hậu thuẫn của Iran đối với các “tổ chức bị coi là khủng bố” trong khu vực, cũng như cách thức nước này đối xử với người dân.

Các cuộc trao đổi dự kiến diễn ra vào ngày 6/2 đánh dấu việc khởi động lại một kênh ngoại giao từng đổ vỡ vào tháng 6 năm ngoái, sau đó dẫn tới các đợt không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Những vòng tiếp xúc trước đây giữa hai bên từng gặp trở ngại do yêu cầu của Washington về việc Iran không làm giàu uranium, hạn chế phát triển tên lửa và thu hẹp vai trò của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, những điều mà Tehran bác bỏ.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua