Đàm phán Nga-Ukraine vòng hai “hiệu quả” dù còn nhiều thách thức

Vòng đàm phán hòa bình lần thứ hai giữa Nga và Ukraine, do Washington làm trung gian, đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với những đánh giá tích cực ban đầu. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cho biết cuộc gặp ba bên được tiến hành một cách “thực chất và hiệu quả”, tập trung vào các bước đi cụ thể và giải pháp thực tiễn nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi. Ảnh: Aljazeera

Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov, ngày 4/2 cho biết, sau phiên họp chung, các nhóm làm việc riêng sẽ tiếp tục thảo luận từng chủ đề cụ thể, đồng thời lãnh đạo các quốc gia liên quan sẽ thường xuyên được cập nhật về tiến triển đàm phán. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Kiev là đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày đánh giá một kết quả “đáng kể” của vòng đàm phán là việc các bên đạt được thỏa thuận hướng tới một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh trong thời gian tới. Ông khẳng định việc đưa các tù binh trở về nhà là một bước tiến quan trọng, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải mang lại hòa bình thực sự, chứ không trở thành cơ hội để Nga tiếp tục các hoạt động quân sự. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác quốc tế gia tăng sức ép lên Moscow để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TVP World

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow không có kế hoạch công khai bình luận về kết quả ngày làm việc đầu tiên của vòng đàm phán. Ông khẳng định “cánh cửa cho một giải pháp hòa bình vẫn để ngỏ”, nhưng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Ukraine đưa ra những “quyết định phù hợp” theo yêu cầu của Moscow.

Trong khi đó, Nga cũng lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ trước khả năng phương Tây triển khai binh sĩ tới Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng việc các quốc gia châu Âu thuộc NATO đưa quân tới Ukraine, dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ bị Moscow coi là hành động can thiệp quân sự và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Nga.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết một số đồng minh châu Âu sẵn sàng triển khai lực lượng tới Ukraine nếu đạt được thỏa thuận hòa bình, với sự bảo đảm của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng gửi bộ binh Mỹ tới Ukraine, đồng thời cho rằng các quốc gia châu Âu cần gánh phần lớn trách nhiệm trong kịch bản này.

Dù vòng đàm phán lần hai đạt được những kết quả bước đầu và được đánh giá là hiệu quả, lập trường cứng rắn từ các bên cho thấy con đường hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện cho cuộc xung đột Nga- Ukraine vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Aljazeera, The Guardian