Thủ tướng Lebanon cho biết nước này sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu được đáp ứng

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 10/5 cho biết, Lebanon sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Israel một khi các yêu cầu của nước này được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh rằng Beirut hiện đang tập trung vào “ngăn chặn các hành động thù địch và chấm dứt chiến tranh”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al-Arabiya, ông Salam cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel bao gồm yêu cầu của Lebanon về “một lộ trình rõ ràng cho việc Israel rút quân”. Ông nói thêm rằng Lebanon “không lựa chọn xung đột, mà bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ”. Ông nhấn mạnh: “Phần lớn người dân Lebanon ủng hộ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột”.

Ông Salam cũng cho biết, thành phố Bint Jbeil ở miền Nam Lebanon “đã trở thành một phiên bản của Gaza” do mức độ tàn phá nghiêm trọng, đồng thời lưu ý rằng 86 ngôi làng của Lebanon hiện nằm dưới sự kiểm soát của Israel trong bối cảnh căng thẳng tại miền Nam Lebanon tiếp tục leo thang.

Phát biểu của ông Salam được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực từ tháng trước, sau nhiều tuần giao tranh qua biên giới liên quan tới căng thẳng khu vực leo thang do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trước đó, ông Salam cho biết Lebanon tìm kiếm “hòa bình, chứ không phải bình thường hóa quan hệ với Israel”, và nói rằng yêu cầu tối thiểu của Beirut là một lịch trình rút quân của Israel. Ông cũng cho biết Lebanon dự định hướng tới việc đặt vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước, một lập trường sẽ trực tiếp thách thức quyền lực vũ trang độc lập của Hezbollah.

Về mặt kỹ thuật, Lebanon và Israel vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và không có quan hệ ngoại giao. Các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn tại Washington trong những tuần gần đây đã xem xét các thỏa thuận an ninh, việc rút quân và một khuôn khổ ngừng bắn khả thi, nhưng Thủ tướng Lebanon cho biết các điều kiện vẫn chưa chín muồi cho các cuộc gặp chính trị cấp cao.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Themedialine.