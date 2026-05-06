Thủ tướng Italy thăm Azerbaijan, thúc đẩy hợp tác năng lượng và thương mại

Thủ tướng Giorgia Meloni ngày 5/5 đã thăm Azerbaijan, trong bối cảnh Rome tìm cách củng cố nguồn cung năng lượng thay thế và tăng cường quan hệ với các đối tác ngoài Trung Đông bất ổn khu vực.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trong cuộc họp báo tại Baku với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Euronews

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Baku với Tổng thống Ilham Aliyev, bà Meloni nhấn mạnh tầm quan trọng của các đối tác “đáng tin cậy”, coi quan hệ Italy - Azerbaijan là một trụ cột ổn định trong giai đoạn nhiều biến động. Bà đồng thời loại trừ khả năng gián đoạn hợp tác và khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp.

Năng lượng là trọng tâm của chuyến thăm. Theo Tổng thống Aliyev, Azerbaijan đã xuất khẩu khoảng 25 tỷ m3 khí đốt trong năm qua, trong đó 9,5 tỷ m3 được cung cấp cho Italy – đối tác nhập khẩu lớn nhất của nước này trong Liên minh châu Âu. Hai bên đang thảo luận kế hoạch nâng sản lượng xuất khẩu trong thời gian tới.

Việc mở rộng nguồn cung dự kiến gắn với nâng cấp Đường ống dẫn khí xuyên Adriatic (TAP) – tuyến vận chuyển chủ chốt trong Hành lang khí đốt phía Nam, đưa khí từ Azerbaijan qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Albania tới miền Nam Italy. Giới chức Azerbaijan cho biết, dự án mở rộng đã được triển khai nhưng cần tiếp tục đầu tư để tăng công suất.

Một giàn khoan đang hoạt động tại một địa điểm khoan ở Baku, Azerbaijan. Ảnh: AP

Thủ tướng Meloni đánh giá nguồn dầu khí từ Azerbaijan đã đóng vai trò “quyết định” đối với an ninh năng lượng của Italy kể từ sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022. Bà cũng bày tỏ mong muốn Azerbaijan tăng cường vai trò là trung tâm trung chuyển năng lượng giữa châu Á và châu Âu, trong đó Italy sẽ đóng vai trò “cửa ngõ ưu tiên” vào thị trường châu Âu.

Bên cạnh năng lượng, hợp tác kinh tế song phương tiếp tục được thúc đẩy. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 10,2 tỷ euro trong năm qua, đưa Italy trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Azerbaijan. Hiện có khoảng 30 doanh nghiệp Italy hoạt động tại Azerbaijan, với nhiều dự án đang triển khai, đặc biệt tại khu vực Karabakh. Hai bên dự kiến tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp tại Baku vào nửa cuối năm 2026 nhằm mở rộng đầu tư.

Ngoài ra, Thủ tướng Meloni khẳng định, Italy ủng hộ tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan, đồng thời cho rằng năm 2026 có thể là thời điểm quan trọng để khai thác tiềm năng hợp tác khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, bà Meloni cho biết Italy đã tạm thời chuyển đại sứ quán tại Iran từ Tehran tới Baku, đồng thời cảm ơn Azerbaijan đã hỗ trợ sơ tán công dân Italy trong bối cảnh xung đột.

Minh Phương

Nguồn: Euronews