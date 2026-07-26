Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ thăm Mỹ, hội đàm với Tổng thống Trump vào tuần tới

Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đến Mỹ vào tuần tới để tiến hành các cuộc hội đàm tại Washington, trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp và quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục được duy trì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh:The Sunday Guardian.

Phát biểu tại bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, ông Trump xác nhận nhà lãnh đạo Israel sẽ tới Washington trong tuần tới.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo ông Benjamin Netanyahu sẽ khởi hành tới Washington vào ngày 27/7 và dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28/7. Theo thông báo, trong chuyến công tác, ông Netanyahu cũng sẽ tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một chính trị gia Cộng hòa có quan hệ gần gũi với Israel.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục phối hợp chặt chẽ về các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt sau nhiều tháng căng thẳng liên quan đến Iran. Giới quan sát nhận định các cuộc thảo luận nhiều khả năng sẽ tập trung vào tình hình an ninh Trung Đông, hợp tác quốc phòng song phương, cũng như các nỗ lực nhằm duy trì ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ thăm Mỹ, hội đàm với Tổng thống Trump vào tuần tới. Ảnh: Long Island Life & Politics.

Quan hệ giữa Mỹ và Israel được xem là một trong những mối quan hệ đồng minh chiến lược bền chặt nhất của Washington tại Trung Đông. Mỹ là quốc gia đầu tiên công nhận Israel sau khi nước này tuyên bố thành lập vào năm 1948 và từ đó đến nay hai bên duy trì hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực quốc phòng, tình báo, kinh tế và ngoại giao.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, Mỹ và Israel có quan hệ kinh tế sâu rộng với Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có hiệu lực từ năm 1985, đưa Mỹ trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Israel. Trên bình diện ngoại giao, Washington nhiều lần khẳng định cam kết bảo đảm an ninh cho Israel và thường xuyên phối hợp lập trường với Tel Aviv trong các vấn đề khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters