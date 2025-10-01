Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Thủ tướng Hungary tuyên bố sẽ bắn hạ UAV xâm phạm không phận

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định Budapest sẽ bắn hạ bất kỳ thiết bị bay không người lái (UAV) nào xâm phạm không phận nước này.

Thủ tướng Hungary tuyên bố sẽ bắn hạ UAV xâm phạm không phận

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định Budapest sẽ bắn hạ bất kỳ thiết bị bay không người lái (UAV) nào xâm phạm không phận nước này.

Thủ tướng Hungary tuyên bố sẽ bắn hạ UAV xâm phạm không phận

Tuyên bố được ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với podcast Harcosok Órája ngày 29/9, giữa lúc tình trạng UAV và máy bay chiến đấu xâm nhập không phận các nước châu Âu có xu hướng gia tăng.

Hungary hiện là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, các quốc gia EU ở sườn Đông đã thống nhất triển khai dự án “bức tường drone” để tăng cường bảo vệ biên giới, sau khi Ba Lan và Estonia liên tiếp ghi nhận nhiều vụ UAV và máy bay xâm nhập không phận trong tháng 9.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 30/9 cho biết Kiev đã cử một phái đoàn chuyên gia sang Đan Mạch để tham gia tập trận, đồng thời chia sẻ với các nước châu Âu về kinh nghiệm đối phó với UAV.

Theo ông Zelenskyy, chuyên môn và công nghệ của Ukraine có thể trở thành nền tảng cho dự án “bức tường drone” mà EU vừa thông qua, nhằm phát hiện, theo dõi và đánh chặn UAV xâm phạm không phận, qua đó củng cố an ninh trên không cho toàn khu vực./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Hungary #Thủ tướng #Bắn #thiết bị bay không người lái #Phóng viên #Liên minh châu âu #Máy bay chiến đấu #Budapest #Bức tường #Ukraine

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ đề nghị đối thoại với Chủ tịch Triều Tiên trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ đề nghị đối thoại với Chủ tịch Triều Tiên trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nhà Trắng ngày 30/9 (giờ địa phương) cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiến hành đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà “không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”, đồng thời nhấn mạnh, chính sách của Washington đối với Bình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long