Thủ tướng Hungary tuyên bố sẽ bắn hạ UAV xâm phạm không phận

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định Budapest sẽ bắn hạ bất kỳ thiết bị bay không người lái (UAV) nào xâm phạm không phận nước này.

Tuyên bố được ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với podcast Harcosok Órája ngày 29/9, giữa lúc tình trạng UAV và máy bay chiến đấu xâm nhập không phận các nước châu Âu có xu hướng gia tăng.

Hungary hiện là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, các quốc gia EU ở sườn Đông đã thống nhất triển khai dự án “bức tường drone” để tăng cường bảo vệ biên giới, sau khi Ba Lan và Estonia liên tiếp ghi nhận nhiều vụ UAV và máy bay xâm nhập không phận trong tháng 9.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 30/9 cho biết Kiev đã cử một phái đoàn chuyên gia sang Đan Mạch để tham gia tập trận, đồng thời chia sẻ với các nước châu Âu về kinh nghiệm đối phó với UAV.

Theo ông Zelenskyy, chuyên môn và công nghệ của Ukraine có thể trở thành nền tảng cho dự án “bức tường drone” mà EU vừa thông qua, nhằm phát hiện, theo dõi và đánh chặn UAV xâm phạm không phận, qua đó củng cố an ninh trên không cho toàn khu vực./.

Theo TTXVN