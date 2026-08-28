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Thủ tướng Đức cảnh báo kế hoạch tăng mạnh ngân sách dài hạn của EU

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo đề xuất tăng mạnh ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) là không phù hợp trong bối cảnh các nước thành viên đang phải củng cố ngân sách, đồng thời cho biết Đức cùng 5 nước khác sẽ thúc đẩy cắt giảm hàng trăm tỷ euro so với đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC).

Thủ tướng Đức cảnh báo kế hoạch tăng mạnh ngân sách dài hạn của EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo đề xuất tăng mạnh ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) là không phù hợp trong bối cảnh các nước thành viên đang phải củng cố ngân sách, đồng thời cho biết Đức cùng 5 nước khác sẽ thúc đẩy cắt giảm hàng trăm tỷ euro so với đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC).

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Thủ tướng Đức cảnh báo kế hoạch tăng mạnh ngân sách dài hạn của EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz họp báo cùng lãnh đạo Đan Mạch, Áo và Phần Lan tại Berlin ngày 27/8. Ảnh: The Irish Times.

Phát biểu ngày 27/8, sau cuộc gặp với lãnh đạo Chính phủ Đan Mạch, Áo và Phần Lan tại Berlin, cùng Thủ tướng Hà Lan và Thụy Điển tham dự trực tuyến, ông Merz cho biết nhóm 6 nước sẽ bước vào các cuộc tham vấn tại Brussels với quan điểm thống nhất rằng, ngân sách EU phải bảo đảm khả năng cân đối tài chính.

Nhóm này đánh giá phương án tài chính hiện tại của EC chưa đáp ứng yêu cầu về tính bền vững, đồng thời cho rằng, quyết định cắt giảm cần được thực hiện trên nhiều lĩnh vực thay vì tập trung vào một số khoản chi nhất định.

Theo kế hoạch, các nước thành viên hướng tới việc đạt thỏa thuận về ngân sách mới vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, mục tiêu này được đánh giá là đầy tham vọng do quan điểm giữa 27 thành viên còn cách xa nhau, trong khi quyết định cuối cùng đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ các nước trong khối.

Trong khi đó, Thủ tướng Merz tiếp tục khẳng định mong muốn hoàn tất thỏa thuận trước thời hạn nói trên, dù thừa nhận tiến trình đàm phán có thể kéo dài hơn dự kiến. Người đứng đầu Chính phủ Đức nhấn mạnh, nhóm 6 nước không theo đuổi chính sách tiết kiệm bằng mọi giá, song cho rằng, các đề xuất hiện nay cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện kinh tế và tài khóa thực tế.

Thủ tướng Đức cảnh báo kế hoạch tăng mạnh ngân sách dài hạn của EU

Đức cùng Đan Mạch, Áo, Phần Lan, Hà Lan và Thụy Điển thúc đẩy cắt giảm hàng trăm tỷ euro so với đề xuất của EC. Ảnh: Socialists and Democrats.

Theo Thủ tướng Đức, nhóm 6 nước hiện đóng góp khoảng 40% ngân sách EU, do đó có vai trò đáng kể trong các cuộc thảo luận về quy mô và cơ cấu ngân sách dài hạn của khối. Vì vậy, lập trường chung của Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Phần Lan và Thụy Điển có thể tạo sức ép đáng kể đối với đề xuất của EC khi các nước thành viên bước vào giai đoạn đàm phán quyết định về ngân sách dài hạn của EU.

Thanh Giang

Nguồn: AA.

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Từ khóa:

#Ngân sách #Thủ tướng đức #Đề xuất #Liên minh châu âu #Ủy ban châu âu #Thỏa thuận #Người đứng đầu

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