EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách 2026

Liên minh châu Âu (EU) đã vừa đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách 2026 sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa đại diện các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu, với tổng ngân sách 192,8 tỷ euro.

EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách 2026. Ảnh: Belga News

Đây được coi là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để khối hoàn tất kế hoạch chi tiêu cho năm tới trong bối cảnh có nhiều thách thức về kinh tế-an ninh. Theo thỏa thuận, tổng mức cam kết chi tiêu ngân sách EU năm 2026 đạt khoảng 192,8 tỷ euro (tương đương 224 tỷ USD). Trong đó có 715 triệu euro được trích lập làm quỹ dự phòng ứng phó với những tình huống phát sinh.

Trong các cuộc đàm phán, Nghị viện châu Âu đã xoá bỏ nhiều đề xuất cắt giảm của các quốc gia thành viên. Ban đầu, các quốc gia muốn ngân sách 2026 không vượt quá 186,2 tỷ euro, nhưng Nghị viện đã bổ sung thêm 6,6 tỷ euro, dành cho quốc phòng, quản lý biên giới và tăng cường năng lực cạnh tranh, cùng các lĩnh vực khác.

Việc hình thành khoản dự trữ này phù hợp với đề xuất của phần lớn các nước thành viên vốn mong muốn tăng khả năng linh hoạt tài chính của khối trong giai đoạn bất ổn. Trong tiến trình đàm phán về ngân sách, Nghị viện châu Âu (EP) đạt được thỏa thuận loại bỏ một số biện pháp cắt giảm chi tiêu do một số nước thành viên đưa ra. Thỏa thuận ngân sách tạm thời dự kiến sẽ được các quốc gia thành viên phê chuẩn vào ngày 24/11, trong khi Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu thông qua trong kỳ họp toàn thể vào cuối tháng 11.

Việc các bên đạt được đồng thuận sớm sẽ giúp EU duy trì ổn định tài chính và tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu kinh tế-an ninh trong bối cảnh bức tranh thế giới đang có nhiều biến động khó lường.

Ngân sách EU chủ yếu lấy từ các khoản đóng góp từ các quốc gia thành viên, với các nền kinh tế giàu hơn là những bên đóng góp ròng vào quỹ chung. EU cũng sẽ khai thác các nguồn thu khác, được gọi là nguồn lực riêng của khối. Ủy ban châu Âu đã đề xuất một số cách để trực tiếp huy động thêm kinh phí cho ngân sách của EU lần này, bao gồm áp thuế mới với các công ty kinh doanh tại châu Âu có doanh thu ròng hàng năm vượt mức 100 triệu euro tại một quốc gia EU.

Lê Hà

Nguồn: European Parliament, Belga News