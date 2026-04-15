Thủ tướng Canada củng cố quyền lực với đa số mới, cam kết “đại cải tổ” nền kinh tế

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là giảm chi phí sinh hoạt, giải quyết khủng hoảng nhà ở và thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn, đồng thời thông báo tạm dừng thuế nhiên liệu nhằm hỗ trợ người dân.

Thủ tướng Canada Mark Carney cam kết cải tổ nền kinh tế. Ảnh: AP

Ngày 14/4 tại Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ mới của ông sẽ tập trung vào việc giảm chi phí sinh hoạt, xử lý tình trạng thiếu nhà ở và đẩy mạnh các dự án hạ tầng quy mô lớn, nhằm tăng tính độc lập cho nền kinh tế Canada trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Phát biểu sau khi đảng Tự do giành thêm ba ghế trong các cuộc bầu cử bổ sung, qua đó nắm đa số tại Hạ viện, ông Carney khẳng định sẽ tiếp nhận sự ủng hộ của cử tri “với sự khiêm tốn, quyết tâm và nhận thức rõ yêu cầu của thời điểm hiện tại”.

Với đa số mới trong Quốc hội, chính phủ của ông Carney được cho là có thêm dư địa để thúc đẩy các chính sách trọng tâm, trong đó có mục tiêu giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong bối cảnh chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các diễn biến tại Trung Đông tiếp tục tạo ra nhiều bất định.

Ông Carney nhấn mạnh cần thay đổi căn bản nền kinh tế để “mạnh hơn, độc lập hơn và thịnh vượng hơn”, đồng thời công bố việc tạm thời đình chỉ thuế nhiên liệu, giúp giảm giá xăng khoảng 10 cent/lít và dầu diesel khoảng 4 cent/lít.

Theo ông, mục tiêu của chính phủ mới là giúp người dân giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt, trong đó giá cả tại các trạm xăng là một ưu tiên cấp bách.

Đảng Tự do của ông Carney đã giành chiến thắng trong ba cuộc bầu cử bổ sung tại Ontario và Quebec, nâng tổng số ghế lên 174/343 tại Hạ viện, qua đó hình thành chính phủ đa số đầu tiên kể từ năm 2019.

Ông cũng khẳng định chưa có kế hoạch cải tổ nội các trước kỳ nghỉ hè của Quốc hội và không có ý định tổ chức bầu cử sớm, trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích việc một số nghị sĩ chuyển sang ủng hộ đảng Tự do làm ảnh hưởng tính chính danh của chính phủ.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters