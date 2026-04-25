Thủ tướng Ba Lan nghi ngờ Mỹ sẵn sàng bảo vệ đồng minh NATO nếu xảy ra xung đột với Nga

Trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ Financial Times ngày 24/4, Thủ tướng Balan Donald Tusk nhận định rằng câu hỏi lớn nhất và quan trọng nhất đối với Châu Âu hiện nay là liệu Mỹ có thực sự “trung thành” với các hiệp ước của NATO như đã mô tả trên giấy tờ hay không và liệu Mỹ có sẵn sàng thực hiện cam kết bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp xảy ra xung đột thực tế với Nga hay không.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trước giới truyền thông vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và các đối tác khu vực tại Nicosia (Lefkosia), Síp, ngày 24 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ báo Anh ngày 24/4, Thủ tướng Balan Donald Tusk nói: “Đối với toàn bộ sườn phía đông, các nước láng giềng của tôi... câu hỏi đặt ra là liệu NATO có còn là một tổ chức sẵn sàng, về mặt chính trị và hậu cần, để phản ứng, ví dụ như chống lại Nga nếu họ cố gắng tấn công hay không”

Dù tuyên bố không hoài nghi về giá trị pháp lý của Điều 5 (điều khoản phòng thủ tập thể), Thủ tướng Ba Lan bày tỏ sự thận trọng về tính thực tiễn: "Tôi muốn tin rằng Điều 5 vẫn còn hiệu lực, nhưng tôi có một số vấn đề. Điều chúng ta cần hiện nay là một bối cảnh thực tiễn để những đảm bảo trên giấy tờ chuyển thành hành động cụ thể.". Ông Tusk còn đưa ra một dòng thời gian gây báo động, cho rằng nguy cơ xung đột từ phía Nga có thể xảy ra trong "vài tháng chứ không phải vài năm".

Để minh chứng, ông nhắc lại sự việc vào tháng 9 năm trước khi 20 máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Thủ tướng Tusk chỉ trích thái độ của một số đồng minh NATO khi đã “giả vờ như không có chuyện gì xảy ra” và kêu gọi một phản ứng cứng rắn, dứt khoát hơn để răn đe Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến cuộc họp không chính thức của Hội đồng châu Âu, tại Ayia Napa, ngày 23 tháng 4 năm 2026. Ảnh AFP

Phát biểu của thủ tướng Donald Tusk được đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Síp. Trước những hoài nghi về khả năng ứng phó của NATO, ông Tusk kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) cần kích hoạt Điều 42.7 trong hiệp ước của khối để trở thành một “liên minh thực sự” về phòng thủ, thay vì chỉ tồn tại trên văn bản.

Thủ tướng Ba Lan cũng bày tỏ sự lạc quan rằng việc thay đổi nhân sự tại Hungary, với sự xuất hiện của ông Péter Magyar thay thế ông Viktor Orbán ,sẽ giúp EU dễ dàng đạt được đồng thuận hơn trong các thảo luận về quốc phòng và chính sách đối phó với Nga.

Nhật Lệ

Nguồn: TVP, Reuters, Turkiyetoday.