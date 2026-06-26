Thủ tướng Ba Lan: Các nước giáp Nga phải chuẩn bị cho mọi kịch bản

Ngày 25/6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo các quốc gia nằm ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần chuẩn bị cho khả năng xuất hiện “nhiều hình thức leo thang” trong những tuần và tháng tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực được đánh giá vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Tvpworld

Phát biểu sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO ở sườn phía Đông, diễn ra tại thành phố cảng Gdańsk của Ba Lan bên lề Hội nghị Phục hồi Ukraine, ông Tusk cho biết các nước tham dự đều có chung nhận định rằng môi trường an ninh hiện nay đang ở trạng thái “rất bất ổn” và nguy cơ căng thẳng gia tăng là điều cần được tính đến trong công tác chuẩn bị.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ba Lan, Romania, ba quốc gia vùng Baltic cùng hai thành viên mới nhất của NATO là Phần Lan và Thụy Điển. Theo ông Tusk, các nước này đều có vị trí địa lý giáp Nga, Belarus hoặc Ukraine, vì vậy chịu tác động trực tiếp từ những diễn biến an ninh trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết các bên đã thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ để ứng phó nếu xảy ra những diễn biến bất lợi đối với an ninh của bất kỳ quốc gia thành viên nào. Ông Donald Tusk cũng nhấn mạnh thông điệp này nhằm khẳng định quyết tâm bảo vệ an ninh của các nước ở sườn phía Đông NATO.

Ba Lan tăng cường quân số dọc biên giới Belarus khi Nga tiến quân vào Kharkiv. Ảnh: Euronews

Bên cạnh các vấn đề khu vực, hội nghị cũng thảo luận về quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Tusk, các nước tham dự đều nhất trí rằng việc duy trì hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Mỹ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Ông Donald Tusk cho biết lập trường này sẽ tiếp tục được các nước nêu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức tại Ankara vào tháng tới.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều tranh luận về định hướng hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ tại châu Âu, Ba Lan cùng một số đồng minh ở sườn phía Đông tiếp tục kêu gọi tăng cường sự hiện diện của lực lượng Mỹ, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho quốc phòng. Theo ông Tusk, Ba Lan hiện nằm trong nhóm các quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng cao nhất NATO và dự kiến dành khoảng 6,9-7% GDP cho lĩnh vực này trong thời gian tới.

Lê Hà.