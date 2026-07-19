Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi: Nhật Bản cần thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho rằng nước này cần tiến hành các cuộc thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu đang tăng cường chính sách răn đe hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi xem xét lại ba nguyên tắc phi hạt nhân. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu trong một chương trình trực tuyến ngày 18/7, ông Koizumi nhấn mạnh Nhật Bản “không thể tránh né việc đề cập” đến chủ đề này, dường như ám chỉ kế hoạch của chính phủ sửa đổi ba văn kiện an ninh quốc gia quan trọng trước cuối năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản dẫn chứng Pháp và Phần Lan là những quốc gia đang theo đuổi các chính sách tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Tháng 6 vừa qua, Quốc hội Phần Lan đã thông qua dự luật cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào nước này. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 3 tuyên bố Pháp sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân.

Theo ông Koizumi, môi trường an ninh của Nhật Bản đã trở nên ngày càng khắc nghiệt, vì vậy nước này cần thay đổi tình trạng mà một số vấn đề vẫn bị coi là “không thể đưa ra thảo luận”. Ông Koizumi cũng chỉ trích các đảng đối lập, nói rằng: “Tôi đã bị phe đối lập chất vấn về ba nguyên tắc phi hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Phải chăng việc ưu tiên duy trì các chính sách hiện có đang khiến việc phòng thủ thực sự của Nhật Bản bị trì hoãn?”. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Koizumi đã lập luận rằng Nhật Bản nên xem xét việc đưa vào sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tháng 12 năm ngoái, một nguồn tin tham gia xây dựng chính sách an ninh dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi từng cho rằng Nhật Bản nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Ảnh: AP.

Mặc dù Nhật Bản được bảo vệ dưới “ô hạt nhân” của Mỹ, nước này vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu các vụ tấn công bằng bom nguyên tử và luôn duy trì ba nguyên tắc phi hạt nhân, gồm: không sản xuất, không sở hữu và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ. Tháng 12 năm ngoái, một nguồn tin tham gia xây dựng chính sách an ninh dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi từng cho rằng Nhật Bản nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu này đã vấp phải sự phản đối từ các đảng đối lập trong nước cũng như một số quốc gia.

Thanh Vân

Nguồn: Chosun, Kyodonews.