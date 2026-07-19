Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng tháo gỡ nút thắt S-400, nối lại chương trình F-35

Kênh truyền hình trực tuyến Baku TV International vừa dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Ankara kỳ vọng sớm đạt tiến triển trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hệ thống phòng không S-400 và chương trình tiêm kích F-35 sau các cuộc đối thoại quốc phòng với Mỹ.

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Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar trong cuộc gặp các nghị sĩ cấp cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: TRT.

Theo ông Hulusi Akar, hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung, trong đó có các vấn đề liên quan đến hệ thống phòng không S-400, Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) và chương trình tiêm kích F-35. Ông cho biết, lãnh đạo hai nước đã tạo nền tảng chính trị cho tiến trình đối thoại và các bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không xác nhận thông tin về khả năng chuyển giao hệ thống S-400 cho nước thứ ba, song cho biết Ankara và Washington đã nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Theo ông, những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ cho thấy hai bên có cơ sở kỳ vọng sớm đạt kết quả trong quá trình đàm phán.

Về chương trình F-35, quan chức này nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ từng là một trong những đối tác tham gia sản xuất linh kiện cho dòng tiêm kích này và cho rằng những bất đồng liên quan đến chương trình sẽ từng bước được giải quyết nếu các vướng mắc về S-400 được tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng trao đổi về các dự án hợp tác quốc phòng khác, gồm phát triển động cơ hàng không, mua sắm quốc phòng và tăng cường năng lực phòng không. Theo ông Akar, việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến S-400 để nối lại việc tham gia chương trình F-35. Ảnh minh họa.

Liên quan đến năng lực phòng không, ông Akar nhấn mạnh Ankara tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận đa dạng, kết hợp phát triển các hệ thống trong nước với mở rộng hợp tác quốc tế. Ông xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục trao đổi với Mỹ về hệ thống Patriot, đồng thời nối lại các cuộc thảo luận với Pháp và Italy về dự án phòng không SAMP/T nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Thanh Giang

Nguồn: Baku TV, AA.