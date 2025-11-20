Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện 71 Trung ương

Ngày 20/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có buổi làm việc với Bệnh viện 71 Trung ương về công tác khám, chữa bệnh 10 tháng, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2025 và công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện 71 Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 10 tháng năm 2025, Bệnh viện 71 Trung ương (đóng tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) đã hoàn thành đầy đủ 7 chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện chuyên khoa hạng I; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Bệnh viện tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hỗ trợ từ Chương trình chống lao quốc gia; cử cán bộ tăng cường chuyên môn cho tuyến dưới theo Đề án 1816. Các quy chế bệnh viện được thực hiện nghiêm túc; tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh ngày càng được nâng cao. Bệnh viện cũng triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể trong các hoạt động chuyên môn. Trong 10 tháng, bệnh viện đã thu dung hơn 10.700 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 84,85%.

BSCKII Lê Ngọc Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã công bố Quyết định số 3418/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại bác sĩ chuyên khoa II Lê Ngọc Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện 71 Trung ương, thời hạn 5 năm kể từ ngày 4/11/2025.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Quyết định bổ nhiệm lại cho Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương Lê Ngọc Trường.

Trao Quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng bác sĩ Lê Ngọc Trường và tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Bệnh viện 71 Trung ương.

Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của bệnh viện trong thời gian qua và yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Đồng thời, quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nhất là trong đăng ký khám bệnh từ xa, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn thuốc, bệnh án điện tử.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý bệnh viện cần quan tâm đến yếu tố tâm lý người bệnh và người nhà bệnh nhân; giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, luôn thực hiện phương châm “Lương y phải như từ mẫu”; duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần xây dựng bệnh viện đoàn kết, ổn định và phát triển bền vững.

Tô Hà