Thu ngân sách 10 tháng hơn 2,1 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm
Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 ước đạt 2,145 triệu tỷ đồng, tương đương 109,1% dự toán và tăng 28,5% so cùng kỳ năm trước.
Theo NDO
Theo NDO
