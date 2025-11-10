Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Thu ngân sách 10 tháng hơn 2,1 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 ước đạt 2,145 triệu tỷ đồng, tương đương 109,1% dự toán và tăng 28,5% so cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 10 tháng hơn 2,1 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 ước đạt 2,145 triệu tỷ đồng, tương đương 109,1% dự toán và tăng 28,5% so cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 10 tháng hơn 2,1 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Thu ngân sách 10 tháng hơn 2,1 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo NDO

Từ khóa:

#Dự toán #thu ngân sách Nhà nước #Bộ tài chính

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Kinh tế
Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ và bảo đảm an toàn vận hành ngày càng khắt khe, Đội quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ và hoàn thành 100% khối lượng công việc chỉnh trang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh