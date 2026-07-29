Thủ lĩnh đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Không chỉ là người khởi xướng nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, anh Nguyễn Hữu Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Sầm Sơn còn là người truyền cảm hứng, gắn kết hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ vì cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Sầm Sơn Nguyễn Hữu Tuấn (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn viên thanh niên thăm, tặng quà cho thương bệnh binh. Ảnh: Lê Phượng

Đoàn phường Sầm Sơn hiện có 67 tổ chức cơ sở đoàn, với hơn 3.500 đoàn viên thanh niên. Là Bí thư Đoàn phường, anh Nguyễn Hữu Tuấn với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã chủ động, tích cực cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn phường bám sát các nghị quyết, chương trình kế hoạch của đoàn cấp trên, của cấp ủy để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với đặc thù địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Trong đó, nổi bật đã chú trọng tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện như: “Tình nguyện vì an sinh xã hội”; “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”...

Từ các hoạt động, 6 tháng đầu năm 2026, toàn đoàn đã phối hợp, trao tặng hơn 2.000 suất quà cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Phối hợp, tổ chức thăm, khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 120 người cao tuổi trên địa bàn với tổng kinh phí 15 triệu đồng. Phối hợp với Câu lạc bộ We save the world và 36 Xanh huy động hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại các “điểm đen” về rác thải... Thông qua các hoạt động do đoàn phường tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên; đồng thời phát huy sức trẻ, chung tay xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Cùng với các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong tham gia chuyển đổi số tại địa phương, thời gian qua, đoàn phường cũng là lực lượng nòng cốt trong 28 tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp với Công an phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hướng dẫn cho hơn 1.000 lượt người dân cài đặt ứng dụng VNeID; hướng dẫn khoảng 1.000 lượt người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Thông qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Đoàn phường cũng tích cực tham gia củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 6 tháng đầu năm, đoàn phường đã giới thiệu 143 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; đã có 72 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện, anh Nguyễn Hữu Tuấn, cho biết: “Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm của người cán bộ đoàn, bản thân tôi trước hết phải luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động để “truyền lửa” cho thế hệ trẻ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tôi luôn tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn của đoàn viên thanh niên. Đồng thời không ngừng đổi mới phương thức, hình thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phần việc để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương”.

Ghi nhận những thành tích nổi bật, anh Nguyễn Hữu Tuấn đã được nhận các quyết định khen thưởng của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, UBND phường. Đặc biệt, vừa qua dịp tọa đàm Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), anh Nguyễn Hữu Tuấn đã vinh dự được nhận Bằng khen “Gương cán bộ đoàn tiêu biểu 2022-2025” của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa.

Lê Phượng