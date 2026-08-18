“Thủ lĩnh” công đoàn tận tâm, nhiệt huyết vì người lao động

Những năm qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, lao động tại Công ty TNHH MTV Sông Chu luôn gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Đóng góp vào thành công đó có vai trò quan trọng của anh Trần Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty - người “thủ lĩnh” công đoàn luôn tận tâm, nhiệt huyết, hết lòng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Anh Trần Đức Hùng cùng đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Sông Chu tại hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình - Gắn kết yêu thương” do Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức.

Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sông Chu từ năm 2021 đến nay, anh Trần Đức Hùng luôn trăn trở làm sao để tổ chức công đoàn thực sự là điểm tựa vững chắc cho 970 đoàn viên đang sinh hoạt tại 22 công đoàn bộ phận. Anh Hùng chia sẻ: “Trưởng thành từ cơ sở nên tôi thấu hiểu sâu sắc những vất vả, lo toan cùng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh em công nhân tại các cụm, tổ sản xuất. NLĐ mong muốn nhất là điều kiện làm việc được cải thiện, quyền lợi được bảo đảm và nhận được sự đồng hành, chia sẻ kịp thời. Chính điều đó đã thôi thúc tôi luôn chủ động bám sát cơ sở, tham mưu và kịp thời đề xuất những chính sách thiết thực nhất cho đoàn viên, NLĐ”.

Nói đi đôi với làm, anh Hùng đã chủ động phối hợp với ban giám đốc công ty triển khai quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tạo sự đồng thuận cao. Hằng năm, hội nghị NLĐ được tổ chức nghiêm túc từ cấp cụm, tổ lên chi nhánh và toàn công ty. Công đoàn chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể định kỳ với nhiều điều khoản có lợi cho đoàn viên, NLĐ; duy trì đối thoại định kỳ, đột xuất và thành lập tổ tư vấn pháp luật nhằm kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NLĐ.

Từ sự chăm lo tận tụy đó, đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động không ngừng được cải thiện. Mức ăn ca của NLĐ được điều chỉnh nâng lên 35.000 đồng/suất; chế độ lương tháng thứ 13, phụ cấp xăng xe, tiền thưởng các ngày lễ, tết luôn bảo đảm. Công ty thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; giải quyết đúng quy định các chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản, đồng thời duy trì khám sức khỏe định kỳ và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho đoàn viên, NLĐ...

Anh Trần Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Từ năm 2021 đến nay, anh Hùng cùng ban chấp hành công đoàn đã tham mưu ban giám đốc nâng cấp, sửa sang cơ sở vật chất sinh hoạt, nghỉ ngơi cho công nhân tại tất cả các cụm, tổ sản xuất. Công tác thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên khó khăn luôn được thực hiện kịp thời. “Thủ lĩnh” công đoàn cơ sở đã trực tiếp rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đến nay, đã có 20 gia đình đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa, xây mới “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Không chỉ chăm lo tốt đời sống đoàn viên, NLĐ, anh Trần Đức Hùng còn là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Nhiều giải pháp do anh nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn sản xuất đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như các sáng kiến: “Một số giải pháp điều hành tưới, chống hạn cho vùng cuối kênh tưới hệ thống Bái Thượng thuộc địa bàn Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương”; “Tăng cường một số giải pháp trong việc phối hợp ngăn chặn tình trạng vi phạm công trình, xả rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi”... Các giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao năng lực, tuổi thọ công trình, tiết kiệm chi phí quản lý vận hành mà còn giải quyết triệt để bài toán thiếu nước vùng cuối kênh và bảo vệ môi trường, vệ sinh nguồn nước.

Từ năm 2023 đến nay, anh Trần Đức Hùng liên tục được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Những đóng góp thiết thực của anh đã tạo sức lan tỏa tích cực trong các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa người lao động và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Thanh Huê