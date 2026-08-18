Ngược ngàn thăm triệu phú người Dao

Những ngày tháng 8, chúng tôi có chuyến ngược ngàn tới thăm gia đình ông Triệu Duyên Rực (dân tộc Dao), thôn Phùng Giáo, xã Nguyệt Ấn. Trong căn nhà kiên cố, với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, ông Rực phấn khởi chia sẻ với chúng tôi về quá trình nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế. Những năm trước đây, ông làm nhiều công việc khác nhau nhưng cuộc sống của gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ông Triệu Văn Thanh, thôn Bình Thuận, xã Cẩm Thạch - gương nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cây keo giống tại địa phương rất lớn, ông Rực đã mạnh dạn vay vốn cải tạo đất để mở vườn ươm, cung ứng cho người dân. Ông đã chủ động học hỏi từ các hộ có kinh nghiệm ươm keo trong và ngoài xã, đồng thời tìm hiểu thêm qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Nhờ ứng dụng hiệu quả khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cây keo giống của gia đình ông luôn sinh trưởng nhanh và đạt chất lượng cao. “Tiếng lành đồn xa”, ngày càng nhiều người tìm đến tận nhà ông để đặt mua. Hiện tại, vườn ươm của gia đình ông đều đặn cung cấp ra thị trường từ 28 đến 30 vạn cây giống mỗi năm.

Cùng với trồng keo, năm 2014, ông Triệu Duyên Rực đã chuyển đổi một phần diện tích trồng sắn, ngô sang trồng cam và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Trên đà thành công, ông Rực tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng cam lên 1ha. Để cây cam đạt năng suất cao, chất lượng quả tốt, ông chọn giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trồng đúng khoảng cách và chăm sóc đúng kỹ thuật. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập cho gia đình ông Triệu Duyên Rực gần 500 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình với mức thu nhập khá.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Rực còn hỗ trợ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả cho các hộ dân trong thôn, hỗ trợ cây keo giống cho các hộ dân trong xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng như ông Triệu Duyên Rực, ông Triệu Văn Thanh, thôn Bình Thuận, xã Cẩm Thạch, cũng đã nỗ lực vượt khó vươn lên xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy mô hình chăn nuôi lợn phù hợp với điều kiện của gia đình, năm 2000, ông đã đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống để chăn nuôi. Những năm đầu tiên, do không có kinh nghiệm cũng như kiến thức chăm sóc, nên đàn lợn của gia đình bị dịch bệnh. Sau thất bại, ông Thanh tiếp tục vay vốn tái đàn, học hỏi kinh nghiệm phòng dịch từ các trang trại lớn để áp dụng. Nhờ vậy, vật nuôi phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trên đà thành công, năm 2011, ông mở rộng quy mô chuồng trại. Hiện nay, trung bình mỗi năm gia trại của ông xuất chuồng 2 lứa, mỗi lứa 150 con.

Có thu nhập cao, gia đình ông Thanh có điều kiện đầu tư cho các con học tập và trưởng thành. Cùng với chăn nuôi, ông Thanh còn mở đại lý cung cấp thức ăn gia súc và lợn giống cho nhiều hộ dân trong và ngoài xã. Bên cạnh đó, ông còn phối hợp với anh em, bạn bè để thuê lại chuồng trại của các hộ dân tại xã Tây Đô và Quý Lương nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp này mang lại lợi nhuận từ 600 đến 800 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Khi nói về ông Triệu Văn Thanh, bà Lê Thị Chung, trưởng thôn Bình Thuận, chia sẻ: “Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, ông Thanh còn thường xuyên chia sẻ kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Ông cũng sẵn sàng giúp đỡ vốn, con giống, thức ăn chăn nuôi cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn để cùng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”.

Trên đây là hai trong số nhiều hộ gia đình dân tộc Dao tiêu biểu ở miền Tây xứ Thanh đã nỗ lực vượt khó làm giàu ngay trên mảnh đất của quê hương. Họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp công, góp của xây dựng quê hương. Những việc làm ý nghĩa này đã khơi dậy ý chí, khát vọng làm giàu của nhiều hộ dân, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, đồng thời đóng góp quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Hải Anh