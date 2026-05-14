Thông báo sửa đổi giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Dân

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Dân thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

1. Địa điểm đặt trụ sở chính: Thôn Hà Lũng Hạ, xã Thọ Dân, tỉnh Thanh Hoá.

2. Mức vốn điều lệ thời điểm 31/03/2026 : 6.808.300.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm lẻ tám triệu ba trăm nghìn đồng)

3. Nội dung hoạt động:

- Sửa đổi nội dung hoạt động: Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ chi hộ cho các thành viên QTDND Thọ Dân qua dự án CF-EBANK của Ngân hàng hợp tác xã” như sau:

“Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Dân qua hệ thống CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật, trừ việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Dân.”

- Bổ sung nội dung hoạt động: “ Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đối với thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Dân.”

GIÁM ĐỐC: Lê Thị Nhàn