Thông báo thay đổi nội dung hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Đại

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Đại thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và Luật số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng”.

- Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-KV7 ngày 25/3/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 7 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động số 22 /NH -GP ngày 20/2/2003 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh Thanh Hoá cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Đại .

- Căn cứ điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Đại.

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Đại thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính:

• Tổ dân phố Huệ Nghiêm, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

2. Sửa đổi vốn điều lệ

• Vốn điều lệ: 7.603.900.000 đồng ( Bảy tỷ sáu lẻ ba triệu chín trăm nghìn đồng).

3. Bổ sung nội dung hoạt động:

• Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Đại.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động số 22 /NH -GP ngày 20/2/2003 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hoá cấp cho của Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Đại .

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Đại cam kết các thông tin công bố trên đây là chính xác, đúng sự thật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Oanh