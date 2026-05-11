Thông báo sửa đổi giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Nga Hải

Quỹ tín dụng nhân dân Nga Hải thông báo thay đổi nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

-Căn cứ quy định về việc công bố thông tin quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024

-Căn cứ Quyết định số 223/QĐ –KV7, ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Nga Hải

Quỹ tín dụng nhân dân Nga Hải thông báo việc sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động như sau:

1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Quỹ tín dụng nhân dân Nga Hải

- Địa chỉ: Số 201, Thôn Tây Sơn, xã Hồ Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373788493. Email: quytindungngahai@gmail.com.

2. Thông tin thay đổi nội dung hoạt động

Mức vốn điều lệ thời điểm 31/12/2025: 7.230.544.000đ (Bảy tỷ hai trăm ba mươi triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)

Quỹ tín dụng nhân dân Nga Hải cam kết các thông tin theo thông báo trên là đúng sự thật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Mai Thị Dung