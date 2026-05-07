Thông báo thay đổi nội dung hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Nga Sơn

Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Nga Sơn thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và Luật số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng”.

- Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-KV7 ngày 03/10/2025 và Quyết định số 116/QĐ-KV7 ngày 09/03/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 7 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động số 14 /NH -GP ngày 18/03/2003 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh Thanh Hoá cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Nga Sơn .

- Căn cứ điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Nga Sơn .

Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Nga Sơn thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà 178, Đường Từ Thức, Thôn Ba Đình, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

2. Sửa đổi vốn điều lệ

Vốn Điều lệ: 10.086.827.000đ (Mười tỷ không trăm tám mươi sáu triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng)

3. Bổ sung nội dung hoạt động:

Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Nga Sơn .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động số 14 /NH -GP ngày 18/03/2003 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hoá cấp cho của Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Nga Sơn

Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Nga Sơn cam kết các thông tin công bố trên đây là chính xác, đúng sự thật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hà