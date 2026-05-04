Thông báo thay đổi nội dung hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Sao Vàng

Quỹ tín dụng nhân dân Sao Vàng thông báo sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động về việc thay đổi nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

- Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-KV7 ngày 22/03/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Sao Vàng.

Quỹ tín dụng nhân dân Sao Vàng (địa chỉ: Thôn 1, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá; Email: qtdndsaovang@gmail.com) thông báo sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động hoạt động số 51/GP-NHNN ngày 01/09/2009 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hoá cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Sao Vàng như sau:

1. Sửa đổi địa chỉ đặt trụ sở tại Điều 2:

Địa chỉ đặt trụ sở tại: Thôn 1, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá

2. Sửa đổi Vốn điều lệ tại Điều 3:

Vốn điều lệ của QTDND Sao Vàng là: 4.852.405.380 đồng (Bốn tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm linh năm nghìn, ba trăm tám mươi đồng)

3. Sửa đổi nội dung hoạt động tại Điều 4:

Sửa đổi nội dung “Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân Sao Vàng qua hệ thống CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam” như sau: “Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Sao Vàng qua hệ thống CF- eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật, trừ việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Sao Vàng”.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Thị Ngọc