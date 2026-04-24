Thời tiết Thanh Hóa dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Theo bản tin dự báo thời tiết 10 ngày (từ 24/4 đến 3/5) của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các khu vực mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ngày 24, 25/4, khu vực Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của của áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau có cường độ ổn định kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Từ ngày 26 - 29/4 hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây; sau bị nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 áp cao lạnh lục địa suy yếu.

Do vậy, từ ngày 24 - 29/4, khu vực Thanh Hóa mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Đông bắc đến Đông cấp 2 - 3.

Từ ngày 30/4 đến 3/5, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có ngày mưa rào và dông vài nơi, gió Đông nam cấp 2 - 3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Thời tiết các điểm trên địa bàn tỉnh từ 24/4 đến 3/5:

