Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ số vào bảo vệ môi trường đã có bước tiến mới với sự ra đời của hàng loạt trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo các dữ liệu quan trắc luôn chính xác, khách quan và hệ thống vận hành thông suốt, công tác kiểm tra, giám sát các trạm quan trắc tự động được ngành chức năng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn kiểm tra của Sở NN&MT kiểm tra vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động của Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Hoạt động này không chỉ giúp phát hiện sớm các sự cố kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình vận hành mà còn là cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Từ năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư lắp đặt 2 trạm quan trắc không khí tự động, cố định, gồm: trạm đặt tại Trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh thuộc phường Trúc Lâm và trạm đặt tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 thuộc phường Bỉm Sơn. Cùng với đó, toàn tỉnh hiện có 37 đơn vị, doanh nghiệp như: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn; Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2; Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn; Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn; Công ty TNHH Long Sơn... đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục với tổng số 121 trạm quan trắc, gồm 38 trạm quan trắc nước thải và 83 trạm quan trắc khí thải. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về máy chủ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) với tần suất 5 phút/lần. Quá trình truyền dữ liệu được thực hiện liên tục thông qua đường truyền internet; hệ thống máy chủ tiếp nhận có chức năng xử lý, lưu trữ, phục vụ công tác tổng hợp, kiểm tra và khai thác dữ liệu quan trắc theo quy định. Trung bình 1 giờ dữ liệu cũng được truyền về Bộ NN&MT để phục vụ công tác theo dõi, quản lý.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Phó trưởng Phòng Môi trường, Sở NN&MT, tất cả các trạm quan trắc, tự động liên tục trên địa bàn tỉnh đang hoạt động. Tuy nhiên, tại một số trạm, đặc biệt là trạm quan trắc môi trường không khí đặt tại Trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh và trạm đặt tại Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6, các thiết bị vận hành trong thời gian dài, vượt quá thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất. Một số thiết bị phát sinh lỗi về đèn, áp suất, lưu lượng hút mẫu...; tín hiệu truyền dữ liệu chưa ổn định. Trước tình hình đó, cơ quan chuyên môn đã tiến hành đánh giá, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, nhất là nguy cơ can thiệp, làm sai lệch dữ liệu quan trắc, ngành chức năng đang tăng cường rà soát, kiểm tra toàn diện các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, từ hoạt động kiểm tra và theo dõi dữ liệu quan trắc tự động, liên tục truyền về, Sở NN&MT đã lập biên bản và ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với quan trắc tự động, liên tục, với tổng số tiền xử phạt 972 triệu đồng. Các hành vi vi phạm như: không có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải công nghiệp không đúng thời hạn theo quy định; đưa công trình xử lý chất thải vào vận hành cùng với hoạt động của dự án nhưng không kết nối, truyền số liệu quan trắc về Sở NN&MT; xả nước thải, bụi, khí thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải...

Nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu quan trắc tự động, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&MT và UBND tỉnh, Sở NN&MT đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-SNNMT về rà soát, kiểm tra công tác quản lý, vận hành các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh. Theo Phó trưởng Phòng Môi trường, Sở NN&MT Nguyễn Đình Thắng, mục tiêu đặt ra của kế hoạch là đánh giá công tác quản lý, vận hành các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh theo quy định. Phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm nếu có; bảo đảm dữ liệu quan trắc phải “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông”, có giá trị pháp lý và phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Thực tế cho thấy, những con số từ các trạm quan trắc tự động, liên tục chỉ thực sự có giá trị khi nó phản ánh đúng thực trạng môi trường xung quanh. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nếu thiếu đi sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hệ thống tự động rất dễ gặp phải các lỗ hổng về sai số thiết bị hoặc sự cố truyền dữ liệu. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát các trạm quan trắc tự động, liên tục trở thành yêu cầu tất yếu. Đây không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật thuần túy, mà còn là giải pháp then chốt để xây dựng một hệ thống dữ liệu môi trường minh bạch, phục vụ đắc lực cho công tác ứng phó và bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Phong Sắc