Từ ngày 4-5/6, Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4-5/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Người dân Quảng Trị trang bị áo chống nắng khi lưu thông ngoài trời trong điều kiện nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Ngày 6-7/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 8/6 nắng nóng dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, trong những ngày nắng nóng, việc chủ động thay đổi nhịp sinh hoạt và lao động có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các vấn đề sức khỏe.

Một trong những nguyên tắc đầu tiên là hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng gay gắt, thường từ khoảng 10 giờ đến 16 giờ nếu không thực sự cần thiết. Với những người bắt buộc phải làm việc ngoài trời nên chủ động chia nhỏ thời gian làm việc, nghỉ giải lao định kỳ (thường sau khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng) tại nơi có bóng râm hoặc không gian thoáng mát.

Người lao động ngoài trời, tài xế giao hàng hoặc người phải di chuyển liên tục nên tránh làm việc quá sức trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi. Sau một khoảng thời gian làm việc nhất định, cần dành vài phút để cơ thể hồi phục, uống nước và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Người dân nên uống nước thường xuyên trong ngày, kể cả khi chưa khát, đặc biệt với người làm việc ngoài trời hoặc vận động nhiều. Có thể bổ sung thêm thực phẩm giàu nước như trái cây, rau xanh, nước dừa hoặc các loại đồ uống bù khoáng phù hợp.

Bên cạnh đó, trang phục cũng góp phần hạn chế tác động bất lợi của thời tiết. Người dân nên ưu tiên quần áo sáng màu, thoáng khí, chất liệu cotton hoặc linen để hỗ trợ thoát nhiệt tốt hơn. Khi ra ngoài nên che chắn bằng mũ rộng vành, kính chống nắng, khẩu trang hoặc các vật dụng phù hợp để giảm tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng.

Người dân cũng cần lưu ý các biểu hiện bất thường như mệt lả, chóng mặt, đau đầu, khó thở, tim đập nhanh, lú lẫn hoặc mất thăng bằng để có biện pháp hỗ trợ sớm.

Khi phát hiện người có dấu hiệu lả nhiệt hoặc nghi ngờ sốc nhiệt, cần nhanh chóng đưa vào nơi mát, nới lỏng quần áo, lau mát cơ thể và cho uống nước từng ngụm nhỏ nếu người bệnh còn tỉnh táo, không cố cho uống nếu người bệnh lơ mơ hoặc khó nuốt.

Trường hợp người bệnh có biểu hiện rối loạn ý thức, ngất, co giật hoặc tình trạng không cải thiện, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài xuất hiện thường xuyên hơn, việc chủ động điều chỉnh sinh hoạt, theo dõi sức khỏe và nhận diện sớm dấu hiệu bất thường là cách thiết thực để giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, nhất là với người phải lao động hoặc di chuyển ngoài trời trong thời gian dài...

Ngày 3/6, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như các trạm: Yên Châu (Sơn La) 37,5 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 37,3 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,7 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,8 độ C,... độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%./.

Theo TTXVN