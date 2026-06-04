Áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km

Áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng, có nơi trên 39 độ C.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: Cục Khí tượng Thủy văn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đến 13h ngày 5/6 trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 5/6: khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Cảnh báo nắng nóng: ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 7/6, từ ngày 8/6 nắng nóng dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 8/6, từ ngày 9/6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Ngày 4/6, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 37, 4 độ C, Thái Bình (Hưng Yên) 37,3 độ C, Ninh Bình 37,8 độ C,... độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,3 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39 độ C, Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) 38,1 độ C,... độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ap-thap-nhiet-doi-cach-dac-khu-hoang-sa-khoang-650km-post1114514.vnp