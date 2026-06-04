Khai giảng lớp tập huấn về bảo vệ môi trường

Sáng 4/6, tại Thanh Hóa, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho hơn 100 học viên thuộc các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đại diện Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát biểu tại Lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên là cán bộ Ủy ban MTTQ, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã được các giảng viên truyền đạt một số chuyên đề, như: Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn; trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp; lồng ghép giới và các nhóm yếu thế trong hoạt động bảo vệ môi trường; trách nhiệm của cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; kinh nghiệm triển khai mô hình “Khu dân cư không rác thải nhựa”, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý môi trường cấp cơ sở.

Các đại biểu tham dự khai mạc Lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể ở cơ sở về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Từ đó tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống ở địa phương.

Các học viên tham gia Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn; tổ chức phát động các phong trào dọn dẹp vệ sinh, phân loại, xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, góp phần tạo môi trường sống ngày càng tốt hơn, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 năm nay.

Tiến Dũng