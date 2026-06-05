Thời tiết ngày đầu thí sinh Thanh Hóa dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 5/6 - cũng là ngày thi đầu tiên của các thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tỉnh Thanh Hóa, các khu vực trên địa bàn tỉnh ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Thanh Hóa ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Đêm qua và sáng sớm nay (5/6), khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/6 đến 3 giờ ngày 5/6 có nơi trên 90mm như các trạm: Tân Thịnh (Lào Cai) 93,2mm, Năng Yên (Phú Thọ) 97,4mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 126,6mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 104,6mm, Kim Anh (TP Hà Nội) 90,2mm,...

Dự báo, sáng và đêm 5/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Chiều và tối 5/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Ngày và đêm 5/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía đảo Đài Loan

Hồi 01 giờ ngày 05/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới phát lúc 2h ngày 5/6. Nguồn:NCHMF

Dự báo khoảng 1h ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, vị trí 24,7N-123,3E trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

NM