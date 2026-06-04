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Công điện chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên biển Đông

Mai Nguyễn
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(Baothanhhoa.vn) - Để chủ động ứng phó với với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ ứng phó.

Công điện chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên biển Đông

Để chủ động ứng phó với với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ ứng phó.

Công điện chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên biển Đông

Hồi 07 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.

Tối 3/6/2026, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành ATNĐ.

Hồi 22 giờ ngày 3/6/2026, tâm ATNĐ ở 16,9 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc tốc độ khoảng 20km/h, sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ, ngày 4/6/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có Công điện số 16 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 16,0 - 22,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 - 119,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ.

Công điện chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên biển Đông

Mai Nguyễn

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    Thanh Hóa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

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