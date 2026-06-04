Xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026 trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức 39-49km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 02h00 ngày 04/6/2026

Dự báo đến 1 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ, vị trí trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm được xác định từ 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; 114,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Khu vực phía Đông Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20km/giờ, vị trí trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Cường độ vẫn ở cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các địa phương ven biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.

Trong ngày và đêm 4/6, khu vực Thanh Hóa đến Huế có nền nhiệt cao. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-30 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Bắc khu vực Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế làm việc lâu ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cao điểm; bổ sung nước, che chắn khi di chuyển. Đối với khu vực miền núi, trung du và ven biển, cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhanh trong chiều tối và đêm. Các chủ tàu thuyền tiếp tục cập nhật bản tin khí tượng thủy văn, không chủ quan khi hoạt động trên biển, nhất là khu vực Bắc Biển Đông.

LP